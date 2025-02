Chi è Jacopo Neri, fidanzato di Clara a Sanremo 2025: tutte le curiosità

Clara Soccini, la talentuosa attrice che ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione in Mare Fuori, non è solo un volto noto nel panorama dello spettacolo, ma anche una delle voci più apprezzate tra i giovani artisti italiani. La sua carriera in continua ascesa, tuttavia, ha attirato l’attenzione non solo sulla sua professionalità, ma anche sulla sua vita privata, in particolare sulla figura del suo fidanzato, Jacopo Neri.

Chi è Jacopo Neri? Il fidanzato di Clara Soccini

Jacopo Neri è una figura che ama tenersi lontano dai riflettori. Nonostante il suo legame con una celebrità come Clara, Neri ha scelto di vivere una vita riservata, e questo ha alimentato il mistero che lo circonda.

Nato nel 1999, proprio come Clara, Jacopo è originario di Milano, una città che, nonostante le sue dimensioni e il clamore mediatico, sembra rimanere in secondo piano nella vita del giovane. Nonostante questo, la sua popolarità è aumentata grazie alla relazione con Clara, ma i dettagli sulla sua carriera e la sua occupazione restano top secret.Jacopo non ha mai voluto esporsi, mantenendo il profilo basso e preferendo rimanere lontano dal gossip.

Mentre le informazioni ufficiali su Jacopo sono limitate, è attraverso le parole di Clara che abbiamo potuto scoprire qualcosa in più sulla loro relazione. In un’intervista a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, Clara ha parlato apertamente di Jacopo, rivelando dettagli toccanti sulla loro storia d’amore:

Io sono una persona che ha avuto alcune storielle anche da giovanissima, tra serie e meno serie. Una mi ha segnata molto. Ora sono innamorata e felicissima, questo ragazzo si chiama Jacopo, l’ho conosciuto proprio mentre stavo sbocciando e mi sentivo felice.

Da quando si sono messi insieme nel novembre del 2022, Jacopo è stato una presenza costante e di grande conforto per Clara, che ha vissuto diverse difficoltà nel suo percorso musicale. In un’altra intervista a Radio Deejay, Clara ha ribadito quanto il suo fidanzato sia stato fondamentale per la sua serenità:

Lui è stato con me sempre: dal mio momento più brutto a quello più bello che sto vivendo oggi. Sono felice.

Nonostante il successo ottenuto a Sanremo e la crescente popolarità di Clara, il loro legame è rimasto saldo. Clara ha dichiarato: