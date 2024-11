Chi è Irene Maiorino, Lila ne L’amica geniale 4

Con la quarta stagione de L’Amica Geniale – Storia della bambina perduta, la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, arriva su Rai1 dall’11 novembre 2024 e introduce un volto nuovo per Lila Cerullo: l’attrice Irene Maiorino, scelta per interpretare il ruolo che nelle stagioni precedenti era stato di Gaia Girace. La serie, già trasmessa su HBO negli Stati Uniti, è diretta da Laura Bispuri e vede anche Alba Rohrwacher nei panni di Elena Greco.

Irene Maiorino: dagli esordi a L’Amica Geniale 4

Nata il 6 settembre 1985, Irene Maiorino si è avvicinata alla recitazione già negli anni del liceo, frequentando workshop teatrali a Cava de’ Tirreni. Trasferitasi a Roma per studiare al DAMS, ha partecipato al suo primo film indipendente, Nell’ordine delle cose, di Andrea Zuliani. Da lì, la sua carriera si è sviluppata attraverso ruoli in film come Io non ci casco (2008), I racconti della domenica (2022), e Le ragazze non piangono (2022). Ha recitato in diverse serie TV, tra cui Gomorra, Baciati dall’amore, e Il commissario Ricciardi, e ha preso parte a importanti produzioni teatrali a Venezia e Parigi.

Maiorino ha raccontato a Coming Soon quanto lungo e impegnativo sia stato il percorso verso l’ottenimento del ruolo di Lila: “Ho attraversato diversi anni di provini, è stato lungo e faticoso e ci sono stati momenti di vuoto. Ho mantenuto Lila dentro di me e l’ho portata in giro”. L’attrice ha rivelato di aver custodito con grande cura e rispetto l’opportunità di rappresentare un personaggio così complesso, amatissimo dai fan della serie e dei romanzi.

Un’esperienza vissuta intensamente

Nel giorno in cui è stata ufficializzata la sua scelta come Lila, Irene ha condiviso un post sui social, rievocando un momento cruciale della sua vita e della sua carriera: “Milano, settembre 2020. Ero rimasta fuori casa, era notte e il giorno dopo avrei preso un treno per un provino a Roma. Guardavo una mia foto, vedevo una quercia e sentivo una forza, scura e selvaggia, che solo certi momenti ti sanno tirare fuori.”

Chi è Irene Maiorino: tra Napoli e Parigi

Maiorino porta nelle sue interpretazioni una fusione unica di tratti napoletani e francesi, che riflettono le origini della sua famiglia. Vive a Roma ma torna spesso a Napoli, città che le è cara e che ha ispirato parte del suo viaggio artistico. Questa eredità culturale arricchisce la sua interpretazione di Lila, un personaggio complesso e ribelle che rappresenta al meglio l’intensità e la resilienza delle sue radici.