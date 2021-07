Imen Jane è sulla bocca di tutti ma pochi sanno chi è. La divulgatrice con una spiccata propensione verso l’economia si trova a Palermo insieme ad una amica. Proprio qui, Francesca Mapelli ha avuto un confronto con una commessa di un negozio, facendo esplodere la polemica.

Chi è Imen Jane e perché tutti stanno parlando di lei

Francesca Mapelli ha chiesto alla commessa di raccontarle la storia del negozio, domanda alla quale la ragazza non ha saputo rispondere precisando di non essere pagata abbastanza per doversi informare.

A questo punto proprio Imen Jane ha aggiunto un dettaglio. Le due le avrebbero fatto notare “se si fosse informata abbastanza avrebbe potuto avere l’occasione di essere pagata tre volte tanto come guida turistica”.

Da domani “anziché prendere tre euro l’ora te ne prendi trenta per fare la guida a noi milanesi rompicoglion*”, afferma la Mapelli.

Il video è diventato virale così come la polemica social.

In molti hanno definito l’influencer “snob” e “irrispettosa”.

Parlando di studio e laurea, in molti hanno tirato in ballo proprio il suo caso. A quanto pare, infatti, Imen Jane in passato avrebbe detto di avere una laurea in economica che, di fatto, non possiede.

Cosa ne pensate?