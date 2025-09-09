Chi è il fidanzato di Samira Lui e come si sono conosciuti

Ecco chi è il fidanzato stra ricco di Samira Lui.

Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui: tra lusso, moda e un amore lungo 7 anni

Luigi Punzo è il compagno di Samira Lui, nota al pubblico per il suo ruolo accanto a Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna (e che recentemente ha risposto agli haters che l’hanno accusata di essere tutta rifatta, clicca qui per la sua reazione). Classe 1997, Luigi ha 27 anni e nella vita si divide tra due mondi: da un lato è concierge per clienti di fascia alta, dall’altro lavora come modello. Insieme a Samira forma una coppia affiatata e solida dal 2018. Vivono la loro relazione con grande riservatezza, ma sognano di costruire una famiglia e di sposarsi.

Il lavoro tra jet, yacht e location da sogno

Luigi Punzo lavora come concierge di lusso: si occupa di gestire esperienze esclusive per clienti vip, tra cui il noleggio di ville, yacht privati e jet, oltre all’organizzazione di viaggi personalizzati in località molto richieste come Capri, Porto Cervo, Milano, Ibiza, Mykonos, Formentera e St. Tropez. Accanto a questa attività, coltiva anche la carriera di modello. Il suo profilo Instagram conta quasi 20mila follower, dove pubblica scatti legati sia alla vita professionale che a momenti con la sua compagna Samira.

Come e quando si sono conosciuti

Luigi e Samira si sono conosciuti nel 2018 a Formentera, luogo che lui frequenta spesso per lavoro. Quello tra loro è stato un vero colpo di fulmine. A raccontarlo è stato proprio Luigi durante un’intervista a Verissimo nel 2023: “Tra noi è stato amore a prima vista, ci conoscemmo a Formentera. Fu un impatto forte, mi sono innamorato subito”. Da quel momento, non si sono più lasciati.

Progetti futuri: matrimonio e famiglia

Durante un’altra ospitata a Verissimo, nell’ottobre 2023, la coppia ha parlato apertamente dei progetti futuri. Il sogno di sposarsi e di mettere su famiglia è qualcosa che condividono da tempo. “Da quando ho visto lei ho iniziato a vedere il futuro. Spero di arrivare lontano con lei, ai nostri obiettivi”, aveva detto Luigi. Samira, dal canto suo, aveva aggiunto: “Guardiamo insieme quel punto fisso, il matrimonio. Sono tanti obiettivi, anche piccoli, ma insieme”.

