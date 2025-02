Chi è Giulia Settembrini, fidanzata di Francesco Gabbani, in gara a Sanremo 2025

Per dieci anni, Francesco Gabbani è stato legato a Dalila Iardella, tatuatrice con cui ha vissuto un rapporto fatto di alti e bassi. “Le liti tra noi spesso si concludevano con lei che usciva di casa urlando. Io mi calmavo, ma ci volevano ore prima che le telefonassi per sapere dove fosse” ha raccontato il cantante. Il loro amore, seppur intenso, non ha mai portato alla creazione di una famiglia. “Non sono capitati i figli e per ora non li ho voluti. A un figlio vorrei dedicare tutta la mia energia” aveva dichiarato Gabbani in passato. Ma chi è la sua attuale fidanzata?

Chi è Giulia Settembrini, la donna che ha conquistato Francesco Gabbani?

Nel 2020, nella vita di Francesco Gabbani, in gara al Festival di Sanremo 2025, è arrivata Giulia Settembrini. Un incontro avvenuto per caso, ma che ha cambiato tutto.

Giulia Settembrini non è una figura del mondo dello spettacolo, ma lavora dietro le quinte come regista. Originaria di Saronno, ha conosciuto Gabbani in Calabria, durante un’esperienza lavorativa a Pizzo Calabro. Il loro amore è nato quasi per caso, ma ha resistito anche alle difficoltà del lockdown.

“Abbiamo convissuto fin da subito per forza di cose”, ha raccontato il cantante, confermando che il loro rapporto ha superato la difficile prova della pandemia. E anche se la loro relazione sembra solida, non tutto è perfetto.

Quando in diretta su Radio Deejay le è stato chiesto di rivelare un difetto del compagno, Giulia ha risposto scherzando: “È un pochino, però solo un pochino, pignolo”. Un piccolo difetto che, a quanto pare, non ha scalfito l’equilibrio della coppia.

Matrimonio e figli? Ecco cosa ha svelato Gabbani

Nonostante la loro storia vada avanti da oltre quattro anni, Francesco Gabbani e Giulia Settembrini non sembrano avere piani definiti per il futuro. Niente nozze in vista e nessuna dichiarazione sui figli. “Per ora basta stare insieme” sembra essere il mantra della coppia.

Ma il tempo per cambiare idea non manca. Gabbani, oggi impegnato in nuove sfide artistiche, potrebbe un giorno decidere di mettere su famiglia. Al momento, però, la musica e l’amore procedono su binari separati.