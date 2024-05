Chi è Giulia di Dedicato a te de Le Vibrazioni? Morta la musa della canzone: età e malattia

Oggi si torna a parlare con una certa insistenza dell’“immensamente Giulia”, la ragazza che ispirò una delle maggiori hit de Le Vibrazioni, “Dedicato a te”. Il motivo, purtroppo, è tra i più tristi, come emerso da un post social condiviso dal leader della band, Francesco Sarcina.

Chi è Giulia di Dedicato a te de Le Vibrazioni?

Giulia Tagliapietra, questo il nome della protagonista della canzone e del video, è prematuramente scomparsa all’età di 46 anni dopo una lunga malattia. L’annuncio è arrivato via social, nel quale Francesco Sarcina ha espresso tutto il suo dolore per la morte della donna:

In più di una occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con “lucente armonia”. Mi ricordo che il mio primo pensiero fu: “ma come ca*zo fate a non capire cosa vuol dire?”. Poi però mi resi conto che per capire realmente il significato,forse, era necessario conoscere Giulia. Ed ora è più che mai parte della lucente armonia, lasciando armonia e immensità nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Ma lascia anche tanto dolore, dolore perché è difficile dare un senso alla perdita così prematura di una gioia della natura quale è sempre stata. Difficile perché una madre ed un fratello perdono una figlia e una sorella. Ma ancor più difficile è perché un marito e due figli perdono una giovane moglie e una madre splendida e amorevole. E se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo, non oso immaginare la sua famiglia. Famiglia che amo e amerò per sempre come ho sempre amato Giulia. Il dolore per non essere riuscito a salutarti e dirti quanto bene ti voglio . Ma certo è che un giorno ci ritroveremo e rideremo della stupidità umana. Con amore vero ed eterno . Fra

La canzone “Dedicato a te” ha certamente contribuito a segnare il successo de Le Vibrazioni, diventando una delle maggiori hit dei primi anni 2000. Ma chi era la Giulia del brano e del video, musa di Sarcina?

Come riporta Il Messaggero, la donna aveva 46 anni ed era malata da tempo. Tra Giulia e Francesco ci fu una grande storia d’amore quando erano entrambi appena ventenni. Di professione gemmologa, Giulia lascia il marito e due figli.

Nel video della canzone è interpretata da un’attrice, Angelica Cacciapaglia.

Prima di condividere il suo pensiero via social, Francesco Sarcina aveva dedicato alcune parole a Giulia lo scorso lunedì, in occasione del concerto a Casarano, in provincia di Lecce. In occasione di Dedicato a te, il cantante aveva detto: