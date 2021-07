Giulia Cerini è una delle tentatrici di Temptation Island. La single ha avuto un avvicinamento esplosivo nei confronti di Tommaso che, davanti le telecamere, ha tradito Valentina (rimasta praticamente impassibile).

Chi è Giulia Cerini di Temptation Island?

Ma chi è Giulia Cerini? La single di Temptation Island ha 25 anni ed è nata il 14 giugno e nel villaggio ha festeggiato il suo compleanno proprio in compagnia di Tommaso, passando con lui una serata bollente.

Oltre a studiare Ingegneria edile, lavora come modella: la sua pagina di Instagram è piena di scatti provocanti in bikini oppure intimo: come avrebbe potuto reagire Tommaso “malato” di gelosia?

Giulia, proprio di recente, ha risposto ad alcune domande sui social svelando di essere single.

La frequentazione con Tommaso si è già conclusa? (oppure la tentatrice ci sta depistando).

QUI IL SUO PROFILO DI INSTAGRAM.

