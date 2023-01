Chi è Gianni Dal Moro? Il papà di Daniele del GF Vip è un noto politico

Gianni Dal Moro (Gian Pietro all’anagrafe) è il papà di Daniele, attuale concorrente del Grande Fratello Vip molto amato dal pubblico anche per il suo avvicinamento a Oriana Marzoli.

Ma chi è Gianni Dal Moro? Il padre di Daniele è molto conosciuto a prescindere dalle gesta del figlio in TV. Ed infatti è un celebre politico, sindacalista e imprenditore veronese.

Vive a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. Alle elezioni politiche del 2008 è stato eletto deputato nelle liste del Partito Democratico nella circoscrizione Veneto 2.

Alle elezioni politiche del 2013 viene rieletto deputato. Viene nuovamente eletto anche nel 2018. In occasione delle primarie del Partito del 2019 è nominato presidente della Commissione per il Congresso.

Daniele, in più di una occasione ha parlato del suo rapporto con il padre:

Sai quante volte io mi chiedevo perché? Alla fine non è facile fare il padre ed avere avuto un figlio come me e lui, ad oggi, ha fatto più di ciò che ho fatto io. Ha fatto una famiglia, è cresciuto che non aveva niente ed è arrivato dove è arrivato e mi ha insegnato i valori.

Ho talmente tanta stima in mio padre… io ho rispetto per lui indipendentemente da ciò che ha fatto ed io mi sento sempre in dovere di dimostrargli anche nel lavoro e nello sport ma non perché gli devo qualcosa, sono un ragazzo fortunato.