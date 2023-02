gIANMARIA è tra i giovani del Festival di Sanremo 2023 e porta sul palco dell’Ariston una canzone ibrida a detta del suo autore, qual è il suo significato?

gIANMARIA a Sanremo 2023, il significato della canzone

“Mostro non si può definire né una ballata né un uptempo. Il brano parte e sembrerebbe una ballad, però poi nel ritornello parte tutta la mia incazzatura, quindi è un brano ibrido che ha più momenti”, commenta gIANMARIA.

Il testo è un fil rouge tra relazioni e sentimenti, dove l’amore trionfa prima di tutto: “L’amore per me è un po il motore di tutto. Mi sento mandato dall’amore a fare qualsiasi cosa che mi piace fare. E ciò di cui scrivo, di cui ho voglia di ascoltare, tutto ciò per cui vivo”.

Gianmaria Volpato in arte gIANMARIA, classe 2002, è un cantante di Vicenza che partecipa al Festival di Sanremo 2023 con la canzone dal titolo “Mostro”.

X Factor ed Emma Marrone

Ha vinto Sanremo Giovani 2022 con il brano La città che odi, ma il 21enne era già famoso per il secondo posto conquistato nel 2021 ad X Factor nel team di Emma Marrone con la quale è nata anche una bellissima amicizia.

Vita privata e fidanzata

Esattamente un anno fa, intervistato dalle Iene si era felicemente fidanzato con un “passato” da latin lover alle spalle. Durante l’intervista ha confessato di amare le donne mature e di avere un debole per Belen Rodriguez.

Gianmaria, perché si chiama così?

Si tratta del suo vero nome che lui scrive con la “g” minuscola e il resto maiuscolo.