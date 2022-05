Giancarlo Commare è l’attore che interpreta Manuel Bortuzzo nel film TV “Rinascere” in onda su Rai1 nella prima serata di oggi, domenica 8 maggio 2022. Intervistato tra le pagine del settimanale Gente, il volto di Skam Italia ha raccontato le sue emozioni.

Prima e durante le riprese non mi è stato possibile incontrare Manuel Bortuzzo e confrontarmi con lui perché era all’interno della casa del GF Vip. Così ho letto molto attentamente il suo libro e ho potuto comunque capire i suoi sentimenti, quello che ha provato. Lui ha sempre dato prova di grande forza e determinazione, ha portato avanti il messaggio che nella vita bisogna essere resilienti e rinascere dalle proprie ceneri. In quelle pagine, invece, c’è anche la parte più dolorosa, che nessuno conosce.

Dopo l’aggressione, per lungo tempo Manuel ha combattuto contro la solitudine, la rassegnazione e la fragilità, e sono questi i sentimenti su cui ho lavorato per entrare in sintonia con lui. Ho anche guardato molte interviste televisive e osservato la sua gestualità: come muove le mani quando parla, come reagisce quando riceve una buona notizia. In quel modo ho cercato di rendere il personaggio più veritiero possibile.

Ma prima delle riprese ero un po’ agitato. Visto poi che Bortuzzo è un personaggio pubblico, il confronto sarebbe stato immediato e correvo il rischio di creare una caricatura. Mi è venuto in soccorso il regista Umberto Marino, che mi ha consigliato di creare il mio personale Manuel. E così ho fatto.

Non è facile rappresentare qualcosa che non hai vissuto sulla tua pelle, in particolare una tragedia simile. Allora ho provato a mettermi in ascolto. In una scena sono steso su un letto d’ospedale con i tubicini della flebo nel braccio, mentre la gente intorno piange. E mi sono detto: pensa se fosse vero, se tu fossi stato al suo posto.