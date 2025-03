Chi è Giacomo, il papà di Tommaso Franchi del Grande Fratello

I genitori di Tommaso Franchi sono Giacomo Franchi e Ginevra Rugani. Il padre, Giacomo, è originario di Siena, città in cui gestisce una boutique di abbigliamento e accessori, FranchiFashion, situata nel cuore del centro storico. Tuttavia, sulla sua data di nascita e altri dettagli biografici si hanno poche informazioni.

Giacomo, il papà di Tommaso: chi è

Giacomo e Ginevra hanno accolto il loro unico figlio, Tommaso, il 24 luglio 2000, ma la loro unione si è interrotta quando lui era ancora molto piccolo. Nonostante la separazione, il loro rapporto è rimasto solido e affettuoso, come ha rivelato lo stesso Tommaso: “I miei genitori si sono separati poco dopo la mia nascita, ma sono rimasti in ottimi rapporti”.

Un nuovo capitolo per il padre di Tommaso

Dopo la fine del matrimonio con Ginevra, Giacomo ha ricostruito la sua vita accanto a una nuova compagna, Sara, con cui ha avuto un’altra figlia, sorellastra di Tommaso. Il giovane gieffino ha sempre vissuto con serenità la presenza di Sara, tanto da sviluppare un affetto speciale nei suoi confronti: “La chiamo ‘mammazza’ perché non mi piaceva il termine matrigna”, ha raccontato. Anche il legame tra Giacomo e Sara è descritto da Tommaso come profondo e solido: “Mio papà è molto felice con lei”.

Se per Giacomo la separazione ha segnato l’inizio di una nuova fase, per Ginevra è stata invece una ferita difficile da rimarginare. Tommaso ha rivelato il dolore vissuto dalla madre in quel periodo:

“Mamma ha sofferto tanto per la separazione da papà. Me lo ha detto che lo ha amato tanto, però lei è forte. Io sono cresciuto tanto con lei e la sentivo piangere in bagno, ma non c’è nessun senso di colpa”, ha confidato durante una conversazione con Pamela Petrarolo nella casa del Grande Fratello.