Si chiama Gennaro Auletto ed è uno dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022, il quale entra in corsa nella sedicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Per Gennaro si tratta della sua prima esperienza televisiva: ma chi è e cosa fa nella vita?

Chi è Gennaro Auletto: modello e influencer all’Isola

Gennaro Auletto ha appena 21 anni, è un modello italo-marocchino ed è cresciuto tra Napoli e Casablanca. Padre napoletano, mamma marocchina, Gennaro è particolarmente conosciuto a livello internazionale nel settore della moda.

Ha posato per la cover di Vogue Arabia dove ha rilasciato un’intervista nella quale spiega di essere diventato modello per caso. Ha posato per vari marchi tra cui Dsquared2 e Polo Ralph Lauren.

Gennaro Auletto è fidanzato? La vita privata

Massimo riserbo sulla vita privata di Gennaro del quale si sa molto poco. Sui suoi social, infatti, non trapelano scatti che possano far trapelare nessuna informazione in merito, in quanto le foto sono esclusivamente di natura professionale.

Sempre sui social – dove alla vigilia del suo esordio all’Isola dei Famosi ha un seguito di 24 mila follower – ha annunciato la sua partecipazione al reality:

Sono pronto per questa nuova avventura! Grazie a tutti per il sostegno soprattutto alla mia famiglia ed ai miei amici… See you soon guys…

Parole, dunque, che lascerebbero intendere l’assenza di una dolce metà.