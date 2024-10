Chi è Gaia Messerklinger: marito e figli di Vittoria Guidi in Don Matteo

Gaia Messerklinger debutta come Vittoria Guidi in Don Matteo 14. Scopri la sua carriera, la sua vita privata e la passione per il teatro.

Gaia Messerklinger è l’attrice che interpreta il personaggio di Vittoria Guidi, nuovo Pubblico Ministero nella celebre serie Don Matteo 14, in onda su Rai 1 dal 17 ottobre 2024 alle 21:30. Nata a Moncalieri, in Piemonte, Gaia ha 35 anni e si è già fatta notare per la sua versatilità in diverse produzioni di successo, tra cui Il paradiso delle signore, Le tre rose di Eva e Supersex: scopriamo se ha un marito, un fidanzato o figli.

Chi è Gaia Messerklinger? Vita, studi e carriera: marito, fidanzato e figli

Fin da giovane, Gaia ha mostrato un forte interesse per il mondo dello spettacolo, unendosi alla compagnia teatrale Rufus, gestita dalla madre. Qui ha mosso i primi passi sul palcoscenico, sviluppando quella passione che l’ha portata a costruirsi una carriera solida e variegata. Parallelamente alla recitazione, Gaia ha sempre dedicato impegno agli studi: si è diplomata al Liceo Classico Cavour e ha conseguito una laurea in Giurisprudenza all’Università di Torino.

La carriera di Gaia Messerklinger inizia all’età di 17 anni con i primi ruoli in serie televisive come Nebbie e delitti e Fuoriclasse. Da lì, ha continuato a recitare in numerosi progetti di successo sia in televisione, come CentoVetrine, Le tre rose di Eva, Cops 2 e Cuori, sia al cinema, dove ha preso parte a film come Fuga di cervelli e Non è un paese per giovani. Nel 2024 ha suscitato grande interesse con la sua interpretazione di Moana Pozzi nella serie Netflix Supersex.

Il personaggio di Vittoria Guidi in Don Matteo 14

In Don Matteo 14, Gaia interpreta Vittoria Guidi, un personaggio inedito e complesso che arriva a Spoleto per ricoprire il ruolo di Pubblico Ministero. La PM Guidi, desiderosa di costruirsi una nuova vita e di far avanzare la propria carriera, si trova a dover affrontare una svolta inaspettata con l’arrivo del suo ex fidanzato, il capitano Diego Martini. Il loro incontro promette di portare nuove e intriganti dinamiche nella trama.

Della vita privata di Gaia Messerklinger si sa poco, poiché l’attrice ha sempre preferito mantenere una certa riservatezza, evitando di condividere dettagli personali e di alimentare gossip. Non ci sono informazioni pubbliche sulla sua situazione sentimentale, e lei stessa ha dichiarato di voler mantenere l’attenzione sulla sua carriera.

Attiva su Instagram come gaia.messerklinger, dove è seguita da oltre 20mila followers, Gaia pubblica principalmente foto artistiche legate al suo lavoro, mostrando la sua passione per il cinema e il teatro.