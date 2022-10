Chi è il fratello di Nikita Pelizon? Lontani per anni e poi la “svolta”

Nikita Pelizon oltre ad avere una sorella (che è intervenuta proprio di recente contro il Grande Fratello Vip) ha anche un fratello quasi della sua stessa età. “La famiglia non la scegli, ma è sempre la tua famiglia”, ha scritto la modella alcune settimane fa sul suo profilo di Instagram.

Poi Nikita ha proseguito il post, svelando di avere un fratello: “Non tutti lo sanno. Da piccola, i miei punti di riferimento erano principalmente due: i miei bambolotti e mio fratello”.

La concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato di un’infanzia bellissima fino alla rottura dei rapporti:

Con mio fratello, grazie alla poca differenza d’età, ho passato un’infanzia stupenda, sono cresciuta da maschiaccio e grazie a lui ho imparato ad andare in bici, giocare a calcio, essere complice e ad amare tantissimo.

A 13 anni, finì in una mini depressione quando lasciò casa e per anni non lo vidi più. A 18 anni cercammo di ricongiungerci ma nuovamente ci staccammo… Tanto da non avere entrambi il numero di telefono dell’altro.