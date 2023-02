Chi è il padre di Nicole Murgia? La concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato di recente del rapporto con papà Francesco raccontando qualche dettaglio all’amico Luca Onestini.

Chi è Francesco Murgia? Il padre di Nicole: “E’ come me, un numero uno!”

Chi è Francesco Murgia? Originario di Monti, paese in provincia di Sassari, si è trasferito nella Capitale per motivi di lavoro in banca.

La Murgia, ha raccontato del suo rapporto con il padre: “Tutte le mie amiche sono innamorate” ha affermato orgogliosa pensando all’uomo più importante della sua vita.

“È dolce, è un coccolone” ha continuato fiera Nicole pensando al bellissimo legame che li unisce. “Lui è come me, è il numero uno” dichiara con il sorriso negli occhi raccontando la sintonia che c’è tra di loro.

L’attrice ha parlato anche della mamma definendola più introversa rispetto al padre, ma dal carattere molto forte e rigido: “Io non posso nasconderle niente che lei ha già capito tutto”.

La concorrente del Grande Fratello Vip è molto orgogliosa dei suoi genitori, per lei sono un porto sicuro dove poter rifugiarsi anche nei momenti di debolezza e, un po’ commossa, ha affermato di essere fiera del legame e dell’amore che si dimostrano ogni giorno: “È bello avere un rapporto così”.

QUI PER VEDERE IL VIDEO.