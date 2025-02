Chi è Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti a Sanremo 2025

Dietro le quinte del mondo dello spettacolo italiano si cela una figura affascinante e discreta: Francesca Vaccaro, moglie del noto presentatore Carlo Conti. Ma chi è veramente questa donna che ha saputo conquistare il cuore di uno dei volti più amati della televisione italiana? La sua storia è un intreccio di talento, determinazione e amore, che merita di essere raccontata.

Chi è Francesca Vaccaro: la moglie di Carlo Conti

Nata nel 1972, Francesca Vaccaro ha sempre nutrito una profonda passione per la moda. Questa inclinazione l’ha portata a intraprendere una carriera come costumista presso la Rai. È proprio dietro le quinte di “Domenica In” che il destino le riserva un incontro speciale: quello con Carlo Conti. Tra i due scatta immediatamente una scintilla, dando inizio a una storia d’amore destinata a superare le sfide del tempo.

La relazione tra Francesca e Carlo non è stata priva di ostacoli. Dopo un primo periodo di frequentazione, i due si allontanano, e Carlo intraprende una relazione con Roberta Morise dal 2008 al 2011. Tuttavia, il legame con Francesca non si spegne, e, seguendo il consiglio dell’amica Antonella Clerici, Carlo decide di riconquistarla. Il 16 giugno 2012, la coppia celebra il matrimonio nella suggestiva Pieve di Sant’Andrea a Cercina, sulle colline fiorentine, alla presenza di numerosi amici e colleghi del mondo dello spettacolo.

La nascita del figlio Matteo

Il 2014 segna un anno speciale per la coppia con la nascita del loro primo figlio, Matteo, l’8 febbraio. Carlo Conti, noto per la sua riservatezza riguardo alla vita privata, non nasconde la felicità per l’arrivo del piccolo, definendolo “un dono di Dio”. La paternità arriva per Carlo a 53 anni, un’esperienza che condivide con amici e colleghi come Antonella Clerici e il compianto Fabrizio Frizzi, anch’essi diventati genitori in età matura.

Dopo aver lasciato il ruolo di costumista in Rai, Francesca non abbandona il mondo della moda. Diventa direttrice creativa di COUTŪ, un marchio di abbigliamento di lusso ecosostenibile con sede in Toscana. Le sue creazioni, in particolare le “Real fake fur”, capi che imitano le pellicce animali ma realizzati con materiali sostenibili, riscuotono grande successo. La boutique di Firenze diventa un punto di riferimento per chi cerca eleganza e sostenibilità nel proprio guardaroba.

Nonostante la notorietà del marito, Francesca ha sempre mantenuto un profilo basso, preferendo dedicarsi alla famiglia e alla sua passione per la moda. La coppia vive a Firenze, città natale di Carlo, dove conduce una vita lontana dai riflettori, centrata sui valori della famiglia e della discrezione. Questa scelta ha permesso loro di costruire un rapporto solido e duraturo, basato su complicità e rispetto reciproco.