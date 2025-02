Chi è Frah Quintale, a Sanremo 2025 con Joan Thiele: vero nome e curiosità

Il Festival di Sanremo 2025 si arricchisce di una presenza inaspettata: Frah Quintale, artista bresciano noto per il suo stile unico e innovativo, calcherà il prestigioso palco dell’Ariston. La sua partecipazione, accanto a Joan Thiele nella serata dei duetti e delle cover, rappresenta una svolta significativa nella sua carriera. Insieme, interpreteranno “Che cosa c’è” di Gino Paoli, offrendo una versione che promette di sorprendere il pubblico.

Frah Quintale: chi è

Nato come Francesco Servidei, Frah Quintale ha iniziato il suo percorso musicale nelle strade di Brescia, distinguendosi per una fusione innovativa di rap, pop e sonorità indie. Il suo album d’esordio, “Regardez Moi”, ha ottenuto il disco di platino, consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano. Con oltre 250 milioni di ascolti su Spotify, brani come “8 miliardi di persone”, “Sì, ah” e “Missili” con Giorgio Poi hanno catturato l’attenzione di un vasto pubblico.

Collaborazioni e progetti recenti

Nel corso degli anni, Frah Quintale ha collaborato con numerosi artisti di spicco. Nel 2020, ha pubblicato “Banzai (Lato blu)”, seguito nel 2021 da “Banzai (Lato arancio)”, due lavori che evidenziano la sua continua evoluzione artistica. Una delle collaborazioni più significative è stata con Coez nell’album “Lovebars”, uscito l’8 settembre 2024. Questo progetto approfondisce temi come l’amore e le relazioni, offrendo uno sguardo intimo sulle emozioni umane.

L’approdo a Sanremo 2025

La partecipazione di Frah Quintale a Sanremo 2025 segna un momento cruciale nella sua carriera. Accanto a Joan Thiele, artista con cui condivide una profonda sintonia musicale, interpreterà “Che cosa c’è” di Gino Paoli. Joan Thiele ha espresso la sua gioia per questa collaborazione, affermando: “C’è che sono felicissima di cantare una delle mie canzoni del cuore e condividere il palco di Sanremo con un grande amico e un artista che stimo moltissimo”.

L’esibizione di Frah Quintale e Joan Thiele è tra le più attese della serata dei duetti e delle cover. La scelta di reinterpretare un classico come “Che cosa c’è” con un arrangiamento moderno e originale potrebbe offrire al pubblico un’esperienza musicale unica, unendo tradizione e innovazione.