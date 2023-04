Tra i concorrenti della nuova Isola dei Famosi 2023 c’è anche Fiore Argento. Il cognome rimanda subito all’attrice e regista Asia ed al padre Dario Argento. Non a caso, Fiore è rispettivamente sorella e figlia dei due nomi celebri. La stessa Ilary Blasi, padrona di casa dell’Isola, ha ammesso di non sapere che Asia avesse una sorella.

Ma chi è Fiore Argento? Nata a Roma il 3 gennaio del 1970 dal matrimonio tra Dario Argento e Marisa Casale è sorella di Asia, nata cinque anni dopo ma frutto, quest’ultima, dell’amore tra il noto regista e l’attrice Daria Nicolodi.

Sin da piccola Fiore Argento ha tentato la strada del padre prendendo parte al suo film, Phenomena, e in Démoni di Lamberto Bavaper. Ha successivamente intrapreso la carriera di stilista.

In una intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, Fiore Argento ha commentato la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2023 asserendo:

Mi ha convinta a partire la voglia di mettermi in gioco a 360 gradi, di dare una prova di forza innanzitutto a me stessa e poi agli altri. Forza che, comunque, io so già di avere anche per il fatto di non aver paura di mostrare ogni sfaccettatura di me, anche le fragilità.