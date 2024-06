Chi è Fiona Harvey: la vera Martha di Baby Reindeer fa causa a Netflix e chiede 170 milioni di dollari

Fiona Harvey è diventata celebre nelle ultime settimane a causa del suo presunto legame con la popolare serie televisiva Netflix, “Baby Reindeer”. Harvey sostiene infatti di essere la donna che ha ispirato il personaggio di Martha nella serie di Netflix.

Baby Reindeer e il personaggio di Martha

“Baby Reindeer” è una serie scritta e interpretata dal comico scozzese Richard Gadd. Racconta la vera storia del comico, che tra il 2015 e il 2018 fu perseguitato da una stalker. Nella serie, il personaggio di Gadd si chiama Donny, mentre la presunta stalker, interpretata da Jessica Gunning, è Martha.

Fiona Harvey e la sua connessione con Baby Reindeer

Dopo l’uscita della serie, Gadd aveva chiesto al pubblico di non cercare di scoprire la vera identità della donna che lo aveva perseguitato. Tuttavia, poche settimane dopo, Harvey si è fatta avanti, affermando di essere la stalker in un’intervista con il presentatore britannico Piers Morgan.

La causa legale contro Netflix

Recentemente, Fiona Harvey ha fatto causa a Netflix per presunte violazioni della privacy, diffamazione e negligenza. La causa è stata presentata in un tribunale della California, e Harvey chiede più di 170 milioni di dollari (156 milioni di euro) in danni. La donna sostiene che la serie di Netflix abbia diffuso “bugie crudeli” sul suo conto e l’abbia rappresentata come una criminale condannata per stalking, quando lei non lo è mai stata.

Harvey ha negato di aver aggredito sessualmente Gadd, come invece si vede nella serie, e ha accusato Netflix di aver usato espedienti narrativi come questo perché “era una storia migliore rispetto alla verità, e le storie migliori fanno soldi”. Ha inoltre accusato Netflix di non aver fatto “proprio nulla” per verificare che la storia di Gadd fosse effettivamente vera.

Al momento, Netflix non ha commentato la causa. Tuttavia, Harvey si è detta convinta di vincerla.

Con la causa legale in corso, non si esclude possano esserci in futuro ulteriori sviluppi in questa controversa vicenda.