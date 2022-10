Chi è il fidanzato di Nikita Pelizon del Grande Fratello Vip? La concorrente è entrata nella Casa senza approfondire i suoi rapporti con l’esterno fino all’arrivo di un messaggio aereo.

Chi è il fidanzato di Nikita del GF Vip? Come è nata la loro storia

Nikita, infatti, ha ricevuto un messaggio aereo da parte del suo fidanzato: “Nik sei il mio angelo, Mi manchi tanto, Amorigno”. Signorini, durante l’ultima diretta in prime time, ha svelato pure di essere stato contattato dal misterioso uomo:

Il tuo ragazzo mi ha scritto, proprio a me, inviandomi un messaggio privato su Instagram. Lui si è presentato come tale, una persona che si sente molto legato a te. Volevo chiedere a te se potevo farlo, se potevo invitarlo. Devi dirmelo tu se ti fa piacere vederlo e magari organizziamo anche un incontro.

Di seguito, anche Chi Magazine si è occupato del fidanzato di Nikita, svelando nuovi dettagli:

La concorrente del Gf Vip Nikita Pelizon, una tra le più amate, fuori dalla Casa ha un amore che l’aspetta. Ma attenzione: non si tratta della sua famiglia. Nikita, nata a Trieste, avrebbe da tempo interrotto i rapporti con i suoi cari. Accanto a lei c’è un uomo maturo che la ama e la coccola, ma nessuna figura familiare per via di un passato difficile e burrascoso.