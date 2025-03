Chi è la fidanzata di Riccardo Scamarcio: vita privata e figlia, da Valeria Golino a Benedetta Porcaroli

Riccardo Scamarcio non smette mai di far parlare di sé, non solo per i suoi successi cinematografici, ma anche per le intricate vicende della sua vita privata. Dopo una lunga storia con Valeria Golino e una relazione con Angharad Wood, madre di sua figlia, l’attore oggi sembra aver trovato la stabilità con la giovane collega Benedetta Porcaroli. Ma il passato sentimentale di Scamarcio è fatto di passioni brucianti, separazioni dolorose e colpi di scena inaspettati.

Fidanzata Riccardo Scamarcio dopo Valeria Golino

Per dieci anni Riccardo Scamarcio e Valeria Golino hanno formato una delle coppie più affascinanti del cinema italiano. Il loro legame, iniziato nel 2006, sembrava destinato a durare per sempre, ma nel 2016 è arrivata la rottura. Per l’attore è stata una ferita mai completamente rimarginata: “È una cosa estremamente dolorosa dalla quale non sono ancora guarito. Le persone smettono di vedersi, ma la storia continua anche senza di loro”, aveva dichiarato.

Anche Valeria Golino, nel 2018, aveva espresso il suo rammarico per la fine della relazione: “Lasciarmi con Riccardo è stata una delusione enorme”. Nonostante la separazione, i due hanno continuato a lavorare insieme, anche se nel 2021 l’attrice confessava: “Siamo legati, ma ci evitiamo affettuosamente”.

Angharad Wood e la nascita della figlia Emily

Dopo la fine della storia con Golino, Scamarcio ha ritrovato l’amore con Angharad Wood, manager britannica lontana dal mondo dello spettacolo. I due hanno vissuto una relazione discreta, ma nel 2020 sono diventati genitori di Emily. Per l’attore è stata una svolta: “Da quando sono padre sono cambiato, sono più responsabile. Sento che la mia vita è importante perché voglio starle vicino”, aveva raccontato in un’intervista.

Nonostante il legame con la figlia, la relazione con Wood non ha resistito nel tempo. I motivi della rottura non sono mai stati resi pubblici, ma secondo indiscrezioni, la separazione avrebbe lasciato spazio a un clamoroso ritorno di fiamma con la sua attuale compagna.

Benedetta Porcaroli: il nuovo amore di Riccardo Scamarcio

Nel 2022, il nome di Riccardo Scamarcio è tornato sotto i riflettori per la sua relazione con Benedetta Porcaroli, giovane attrice conosciuta sul set del film L’ombra del giorno. Tra loro è scoccata la scintilla, ma la storia ha subito una battuta d’arresto a causa di un presunto riavvicinamento tra l’attore e Angharad Wood. Dopo la crisi, i due sono tornati insieme, più affiatati che mai.

Nonostante i quasi vent’anni di differenza, Benedetta Porcaroli ha sempre difeso la loro relazione: “Ho 25 anni ma anche un lavoro stabile e lui comunque, come dire, è un ragazzo. Riusciamo a organizzare le nostre età in maniera simpatica e divertente per tutti e due”, aveva dichiarato.