Chi è la fidanzata di Olly a Sanremo 2025? Ex di un calciatore, gli indizi

Con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano Balorda Nostalgia, Olly ha incantato il pubblico con la sua energia e il suo stile inconfondibile. Tuttavia, più che la sua performance sul palco, ad attirare l’attenzione dei fan è stata la sua vita privata. Da sempre molto riservato sulla sua sfera sentimentale, il cantante genovese potrebbe ora avere una nuova compagna. I social e alcune indiscrezioni suggeriscono che la presunta fiamma sia Benedetta Quagli.

Chi è Benedetta Quagli? L’ex di Federico Chiesa

Benedetta Quagli non è un volto sconosciuto. Fiorentina, classe 1993, è un’imprenditrice e influencer nel settore della moda. Ha fondato un brand di accessori e gioielli e ha già avuto esperienze nel mondo del gossip, soprattutto per la sua passata relazione con il calciatore Federico Chiesa. La loro storia, durata circa tre anni, si è conclusa alla fine del 2021, subito dopo la vittoria dell’Italia agli Europei.

Dopo la rottura con Chiesa, Benedetta ha mantenuto un profilo più discreto, lontano dai riflettori, almeno fino ad oggi. Gli ultimi avvistamenti, infatti, la vedono sempre più vicina a Olly, alimentando le ipotesi su una nuova relazione.

Olly e Benedetta Quagli: gli indizi social sulla loro relazione

Nonostante nessuno dei due abbia confermato ufficialmente la frequentazione, alcuni dettagli non sono passati inosservati. Durante la settimana del Festival, alcune storie pubblicate dagli amici del cantante mostravano Benedetta tra gli invitati ai festeggiamenti dopo l’esibizione di Balorda Nostalgia. Inoltre, una foto circolata online, risalente a circa un mese fa, ritrae i due insieme al cinema.

Ad alimentare ulteriormente i sospetti, il portale Very Inutil People ha diffuso un’immagine in cui Benedetta appare intenta a tifare per Olly davanti alla tv, insieme ad alcuni amici. A tutto questo si aggiungono le dichiarazioni di una fonte anonima vicina alla coppia, secondo cui i due si frequenterebbero già da qualche mese, preferendo però mantenere il massimo riserbo.