La concorrente del Grande Fratello, Giselda Torresan, ha un fidanzato? Attualmente la giovane (ex) operaia è single e con un passato sentimentale piuttosto tormentato. Proprio la stessa gieffina ne ha parlato a poche ore dal suo ingresso nella spiatissima Casa, facendo delle rivelazioni sulla sua ultima storia e sull’ex fidanzato.

Giselda Torresan, chi è l’ex fidanzato?

Dai racconti di Giselda Torresan si comprende quanto lei abbia particolarmente sofferto per amore. Al Grande Fratello ha infatti raccontato alcuni retroscena sul suo privato sentimentale ed in particolare della sua ultima storia d’amore per la quale avrebbe particolarmente sofferto.

Anche per questa ragione ha ammesso di fare fatica a voltare definitivamente pagina. Ma cosa ha raccontato del suo ultimo fidanzato? Ecco le parole di Giselda nella Casa:

Ho avuto una storia, ma meglio non parlarne. È durata cinque o sei anni. Se le donne devono soffrire come ho sofferto io, meglio che stiano single. Lo pensavano tutti, anche mia mamma e sua mamma […] Ho paura ora, sono stata male tantissimo. Dopo di lui non ho avuto più nessuno, zero.

Nel corso della sua confidenza, Angelica e Paolo hanno espresso il loro parere. La ragazza ha asserito:

Devi pensare che non sono tutti come lui, devi avere la forza e la speranza di trovare una persona migliore.

Anche Paolo le ha consigliato di non arrendersi, perché il vero amore potrebbe davvero essere dietro l’angolo: