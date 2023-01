Chi è Eugenio Gallego? Ex fidanzato di Oriana Marzoli: entrambi finiti in carcere dopo un litigio

Oriana Marzoli, proprio di recente, ha svelato di pensare ancora al suo ex fidanzato. E se pensavate si potesse trattare di Ivan Gonzalez (così come avevano diffuso i gossippari) vi sbagliate di grosso.

Chi è Eugenio Gallego? Ex fidanzato di Oriana Marzoli finito in carcere

A quanto pare, l’ex fidanzato che mantiene ancora un posto nel cuore di Oriana è tale Eugenio Gallego. Così come riportano i siti spagnoli, l’attuale vippona e il suo ex sono finiti anche in carcere insieme dopo un litigio.

L’accadimento risale allo scorso 13 febbraio ed era avvenuto all’interno della casa di Oriana. La Polizia si sarebbe recata sul posto dopo una segnalazione dei vicini, che avevano sentito delle urla nell’appartamento della Marzoli.

Oriana Marzoli ed Eugenio Gallego avevano una relazione molto complessa e tormentata.

Ma chi è Eugenio Gallego? Figlio di un rinomato promotore immobiliare, è un imprenditore di successo, amante dello sport e del lusso.

Dopo la lite con Oriana, il suo ex compagno avrebbe trascorso l’intera giornata in cella e, secondo il giornalista Juan Luis Galiacho, la venezuelana non ha voluto sporgere alcun tipo di denuncia contro Eugenio.

Tuttavia, a causa delle contusioni da lei riportate, era stata la Polizia ad agire d’ufficio, sollevando una denuncia per violenza di genere.

Pochi giorni dopo l’accaduto, Oriana Marzoli ha fatto chiarezza sui fatti raccontando di non volerlo più incontrare: