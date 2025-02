Chi è Emanuel Lo, compagno di Giorgia a Sanremo 2025: il figlio Samuel: perché non sono sposati

Giorgia, una delle voci più amate del panorama musicale italiano, e Emanuel Lo, talentuoso ballerino e coreografo, nonchè prof di ballo di Amici, formano una coppia solida da oltre vent’anni. Nonostante la lunga relazione e la nascita del loro figlio Samuel nel 2010, i due non sono ancora convolati a nozze. In una recente intervista, Giorgia ha rivelato: “C’è stata la proposta, c’è stato un anello, e c’è stata la commozione. Però, nessuno ha più organizzato”.

Emanuel Lo, compagno di Giorgia a Sanremo 2025

Nonostante la proposta ufficiale e l’emozione del momento, il matrimonio tra Giorgia ed Emanuel Lo non è mai stato organizzato. La cantante ha spiegato che, nonostante l’intenzione, nessuno dei due ha preso l’iniziativa per pianificare le nozze, lasciando così la proposta in sospeso.

Giorgia ha spesso sottolineato l’importanza del supporto di Emanuel nella sua carriera artistica. In un’intervista, ha dichiarato: “Da quando è nato nostro figlio, Emanuel mi ha sempre aiutato e mi ha permesso di proseguire la mia carriera. Da allora ho fatto tre album. Si è sempre messo a disposizione di nostro figlio e a favore mio per permettermi di fare quello che volevo fare. È fondamentale avere di fianco qualcuno che ti aiuta”.

Il rapporto con il figlio Samuel: tra privacy e normalità

Il figlio della coppia, Samuel, nato nel 2010, è ormai un adolescente. Giorgia ed Emanuel hanno sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, condividendo poche informazioni su di lui. In un’occasione, la cantante ha raccontato con ironia che, alla notizia della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, Samuel ha commentato: “Brava, ma tiferò Lazza”.

La storia d’amore tra Giorgia ed Emanuel Lo dimostra come una relazione possa essere solida e autentica anche senza le formalità del matrimonio. Il loro legame, basato su rispetto reciproco, sostegno e complicità, rappresenta un esempio di come l’amore possa andare oltre le convenzioni sociali, mettendo al centro la felicità e il benessere della famiglia.