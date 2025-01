Chi è Eleonora Sesana, l’assistente di Fedez: il ruolo con Fabrizio Corona – VIDEO

Eleonora Sesana è una professionista delle pubbliche relazioni con una solida formazione accademica. Milanese, di lei non si conoscono data e anno di nascita, segno della sua nota riservatezza. Ha conseguito una laurea triennale in Scienze del Turismo presso l’Università degli Studi dell’Insubria e successivamente si è specializzata con una laurea magistrale in Turismo, Territorio e Sviluppo all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Oggi lavora come assistente personale di Fedez.

Chi è Eleonora Sesana, l’assistente di Fedez: il ruolo con Fabrizio Corona

Dopo aver ottenuto un master in comunicazione e media digitali presso 24ORE Business School, ha iniziato il suo percorso professionale nel 2017 lavorando per Natasha Slater Studio, un’importante agenzia di pubbliche relazioni. Successivamente, nel 2018, ha ricoperto il ruolo di Celebrities Specialist per Dolce & Gabbana. Non è noto da quanto tempo collabori con Fedez, ma il suo ruolo di assistente personale del rapper è ormai consolidato.

Il ruolo di Eleonora Sesana nel caso Corona-Fedez

Il nome di Eleonora Sesana è emerso nell’ambito dell’ultimo scandalo che ha coinvolto Fedez, la sua presunta nuova compagna Angelica, e Fabrizio Corona. Quest’ultimo, nel suo podcast disponibile solo su abbonamento, ha diffuso una telefonata privata tra lui, Angelica e Fedez, in cui la ragazza ha chiesto il parere di Eleonora Sesana sulla situazione.

L’assistente del rapper si è distinta per il suo atteggiamento pacato e razionale, senza prendere esplicitamente le parti di nessuno. Ha cercato di riportare la calma, riconoscendo che entrambi gli interlocutori avevano commesso errori: “Ma cosa stai dicendo? Ci passa male Fede” avrebbe detto in risposta alle intenzioni di Fabrizio Corona di rendere pubbliche altre informazioni compromettenti.

comunque fare l’assistente di #Fedez deve essere riconosciuto come lavoro usurante, poverina lei pic.twitter.com/4zI9RZKwat — Estée (@esisteunposto) January 29, 2025

La vita privata di Eleonora Sesana

Non si conoscono dettagli sulla vita sentimentale di Eleonora Sesana, che mantiene un profilo estremamente riservato sui social. Il suo profilo Instagram è privato e non contiene riferimenti a relazioni o dettagli personali.

Dove vive Eleonora?

Eleonora Sesana vive a Milano, ma non si hanno informazioni specifiche sulla sua abitazione, in linea con la sua discrezione.

Quanto guadagna?

Non ci sono dati ufficiali sui guadagni della Sesana, ma il suo ruolo di assistente personale di Fedez e la sua esperienza nel settore delle pubbliche relazioni suggeriscono un compenso adeguato al suo profilo professionale.

3 curiosità