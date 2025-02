Chi è Elena Rose, fidanzata di Irama a Sanremo 2025: tutte le sue ex famose

Irama, uno dei cantanti più amati della scena musicale italiana, è finalmente uscito allo scoperto con una nuova compagna. Dopo mesi di voci, gossip e indiscrezioni, è stato svelato il nome della fortunata: Elena Rose. L’apparizione pubblica di Elena al fianco di Irama ha fatto subito il giro dei social, suscitando l’entusiasmo dei fan. Ma chi è realmente Elena Rose, la ragazza che ha conquistato il cuore del cantautore?

Chi è Elena Rose, fidanzata di Irama

Elena Rose, il cui vero nome è Andrea Elena Mangiamarchi, nasce nel 1995 negli Stati Uniti da genitori venezuelani. A soli 29 anni, Elena ha già raggiunto un successo internazionale. La sua carriera musicale è decollata con il singolo “Dollar” nel 2019, che le ha permesso di farsi notare non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

L’artista ha collaborato con big della musica mondiale, come Selena Gomez e Maluma, consolidandosi come una delle promesse più promettenti del panorama musicale internazionale.

Le sue sonorità pop mescolate a influenze latine hanno conquistato un vasto pubblico, attirando l’attenzione di case discografiche e fan.

La storia d’amore tra Irama ed Elena Rose ha suscitato grande curiosità fin dai primi segnali di una possibile relazione. Le voci sono iniziate a circolare quando i due sono stati avvistati insieme in un bar di Milano. Una foto scattata dai paparazzi ha fatto il giro del web, dando il via a indiscrezioni e chiacchiere sulla loro vita privata. Nonostante l’apparente complicità tra i due, entrambi hanno evitato di confermare ufficialmente la relazione, alimentando ancora di più il mistero.

Tuttavia, durante l’evento Radio Zeta Future Hits Live 2024, Filippo Maria Fanti, nome d’arte di Irama, ha scelto di presentarsi al pubblico insieme a Elena Rose. La presenza della giovane cantante accanto a lui ha fatto crescere ulteriormente i sospetti, con molti fan che hanno interpretato il gesto come una conferma della loro storia d’amore.

Le ex fidanzate di Irama

Irama non è nuovo a relazioni molto pubbliche e seguite dal grande pubblico. In passato, il cantautore ha avuto una storia molto chiacchierata con Giulia De Lellis, influencer e famosa personalità dei social. La loro relazione ha fatto sognare i fan di entrambi, ma purtroppo si è conclusa. Successivamente, Irama ha avuto una breve storia con Victoria Stella Doritou, una modella di origini cipriote, ma anche questa relazione è arrivata alla fine.

Ora, con l’arrivo di Elena Rose, Irama sembra aver voltato pagina. Dopo diversi capitoli sentimentali, il cantautore potrebbe aver trovato finalmente la stabilità e la felicità accanto alla giovane cantante, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita amorosa.