Il concetto di “amore libero” tanto decantato da Alex Belli avrebbe contribuito ad appassionare il pubblico da casa, sempre più coinvolto nel triangolo che lo vede protagonista con la moglie Delia Duran e con una terza donna. Nella Casa del GF Vip è stata Soleil Sorge ma a quanto pare, fuori dal reality ci sarebbe un’altra persona, amica della coppia, con la quale entrambi si sarebbero divertiti.

Chi è la donna del triangolo con Alex e Delia? Spunta il nome di Stella

Nei giorni scorsi proprio Delia si è lasciata andare ad una serie di confessioni intime sul rapporto che ha con Alex Belli, parlando anche di incontri a tre con una loro amica. La donna a cui la Vippona farebbe riferimento, risponderebbe al nome di Stella, già citata anche in passato nel reality da Alex.

Parlando di tale Stella, l’attore aveva spiegato che con lei avevano trascorso le vacanze e dormito insieme. Lo stesso Alex, come rammenta Today.it, riferendosi alla moglie Delia aveva svelato della loro promessa di “amore libero” ed aveva parlato della presenza di un’amica speciale:

Stella, viene in vacanza con noi e vive con noi. Io e Delia abbiamo giocato a carte scoperte. Ci siamo accettati così e viviamo in maniera libera dal punto di vista emozionale.

La donna in questione, come spiega anche Fanpage, non sarebbe un volto sconosciuto al piccolo schermo in quanto in passato ha preso parte di The Lady, la web serie di Lory Del Santo. Si tratta nel dettaglio dell’assistente dell’attore nota con il nome d’arte di Starlite e su Instagram appare spesso insieme alla coppia.

Proprio Delia, nella Casa del GF Vip si è lasciata andare a delle confidenze intime: