Chi è Don Joe? Il produttore sale sul palcoscenico di Sanremo 2023 al fianco di Tananai durante la quarta serata dedicata alle cover ed insieme interpreteranno “Vorrei cantare come Biagio Antonacci” di Simone Cristicchi.

Il vero nome di Don Joe è Luigi Florio ed è nato a Milano il 15 maggio del 1975. Ha un fratello ed è sposato Simona Gubitosi ma non ha figli.

Estremamente conosciuto per aver formato il gruppo rap dei Club Dogo, formato da Guè Pequeno e Jake La Furia, il produttore ed i due rapper successivamente hanno proseguito le loro carriere soliste.

Intervistato dal portale della RedBull, ha raccontato come ha scoperto la sua malattia ed ha affrontato il diabete:

Forse è arrivato il momento di far vedere alle nuove generazioni che dietro alla figura di un produttore con 20 anni di carriera alle spalle, i Dogo, ecc, c’è comunque una persona.

Abbiamo tutti le nostre sfortune. La mia è un pelino più grossa. Mi hanno diagnosticato il diabete 13 anni fa, quando ero in un momento importante col gruppo. Non potevo fermarmi, quindi ho deciso di combattere questa cosa con la stessa forza con cui mi stavo prendendo tutto nella musica. Sono andato avanti. Dopo 2 giorni dalla diagnosi ero già di nuovo in tour.