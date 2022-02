Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci, si avvicina alla musica e al canto fin da quando era molto piccola. Vista la grande passione, incomincia a fare le prime esperienze cantando nei locali di Roma, sua città natale.

Chi è Ditonellapiaga che canta con Rettore a Sanremo 2022

Per Margherita il mondo della musica non è l’unico universo da scoprire. Per via della sua grande passione per il teatro decide di iscriversi all’accademia di recitazione, che poco dopo abbandona, ma che lascia un segno nel suo approccio alla scrittura dei testi e alla musica.

Nel 2019 conosce il duo di produttori romani BBprod, con cui inizia a collaborare: pubblica “Parli”, il suo primo singolo firmato Ditonellapiaga.

Nel 2021 esce il suo primo ep “Morsi”, preceduto dai singoli “Morphina” e “Spreco di potenziale”. A Sanremo 2022 canta “Chimica” in coppia con Donatella Rettore:

Non scrivo mai con l’intento di mandare un messaggio. Mentre scrivo emergono significati soffusi. Con “Chimica” è nata una canzone ammiccante e ironica, che vuole far cadere i falsi moralismi e il tabù del sesso. L’invito è godersi l’amore con libertà.

“Camouflage” è il suo primo album.

Perché si chiama così?

Nella ricerca dell’identità di questo progetto artistico, non riuscivo a trovare un nome che rispecchiasse me e la mia musica. – ha svelato a Rollingstone – Su Instagram, che per la mia generazione è una sorta di avatar della persona e della vita, cambiavo nome ogni mese, divertendomi a giocare con le assonanze. Mentre componevo le prime canzoni di questo EP, avevo scelto Ditonellapiaga e un amico mi fece notare che funzionava: così me lo sono tenuto.