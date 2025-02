Chi è Ditonellapiaga, a Sanremo 2025 con Willie Peyote: vero nome e vita privata

Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, nasce a Roma il 5 febbraio 1997. Cresce nel quartiere Prati e frequenta il Liceo Statale Terenzio Mamiani. Fin da bambina, sviluppa una profonda passione per la musica, inizialmente influenzata dalle grandi popstar americane. Durante l’adolescenza, i suoi gusti musicali si ampliano, abbracciando generi come il soul e il jazz, frequentando club romani dedicati alle jam session.

Chi è Ditonellapiaga

La svolta nella carriera di Ditonellapiaga avviene nel 2019, quando incontra i produttori romani BBprod. Questa collaborazione la porta a sperimentare come cantautrice, adottando sonorità elettroniche e urban. Nel settembre dello stesso anno, pubblica il suo primo singolo, “Parli”. Successivamente, nel 2020, firma con l’etichetta Dischi Belli/BMG Italia, rilasciando una reinterpretazione del brano “Per un’ora d’amore” dei Matia Bazar.

Il successo di “Chimica” e la consacrazione a Sanremo

Nel 2022, Ditonellapiaga partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Donatella Rettore, presentando il brano “Chimica”. Questa collaborazione inaspettata conquista il pubblico e la critica, catapultando la giovane artista sotto i riflettori nazionali. Dopo Sanremo, pubblica l’album “Camouflage”, che le vale la Targa Tenco come miglior opera prima.

Evoluzione artistica e nuove collaborazioni

Nel 2023, Ditonellapiaga torna sul palco dell’Ariston come ospite dei Colla Zio nella serata delle cover. L’anno successivo, nel 2024, è tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio, consolidando la sua presenza nella scena musicale italiana. Nel 2025, partecipa nuovamente a Sanremo, affiancando Willie Peyote e Federico Zampaglione in una reinterpretazione del brano “Un tempo piccolo” di Franco Califano.

La discografia di Ditonellapiaga

2022 : Camouflage

2024 : Flash

Vita privata: un equilibrio tra riservatezza e successo

Nonostante la crescente popolarità, Ditonellapiaga mantiene una certa riservatezza sulla sua vita privata. In un’intervista del 2023, ha rivelato di essere fidanzata, senza però svelare l’identità del suo compagno. Ha dichiarato: “L’amore va bene, c’è qualcuno nella mia vita. Non amo parlarne in via ufficiale, però ho un ragazzo. Sono molto contenta di stare con lui perché è una persona molto di supporto”.

Curiosità su Ditonellapiaga

Origine del nome d’arte : Il nome “Ditonellapiaga” è un gioco di parole che riflette l’ironia e la creatività dell’artista.

Formazione : Prima di dedicarsi completamente alla musica, Margherita ha studiato teatro presso il DAMS, conseguendo una laurea con indirizzo teatrale.

Influenze musicali: Le sue influenze spaziano dal pop americano al soul e al jazz, generi che hanno contribuito a definire il suo stile eclettico.