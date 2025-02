Chi è Dario Morello, fidanzato di Serena Brancale a Sanremo 2025

Nel panorama delle coppie celebri italiane, poche unioni risultano tanto inaspettate quanto quella tra Serena Brancale, talentuosa cantante jazz barese in gara a Sanremo 2025, e Dario “Spartan” Morello, pugile calabrese e campione WBC Mediterraneo dei pesi medi. La loro relazione, che intreccia le note musicali con i colpi sul ring, sta catturando l’attenzione di molti, offrendo uno spaccato affascinante di due mondi apparentemente distanti ma uniti dalla passione e dalla determinazione.

Chi è Serena Brancale

Nata a Bari, Serena Brancale si è affermata nel panorama musicale italiano grazie al suo talento eclettico e alla sua voce distintiva. La sua carriera ha visto una crescita costante, culminata con la partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dove ha consolidato la sua posizione tra le artiste più promettenti del Paese.

Oltre alla musica, Serena ha trovato una curiosa sintonia con un’altra disciplina: il pugilato. Il suo compagno, Dario Morello, è un pugile calabrese e campione WBC Mediterraneo. Prima di questa relazione, Serena Brancale è stata legata sentimentalmente a Walter Ricci, artista napoletano attuale fidanzato di Arisa.

Chi è Dario Morello: il pugile filosofo

Dario Morello, soprannominato “Spartan”, è nato a Cetraro il 28 giugno 1993. La sua carriera pugilistica è iniziata precocemente, con il primo titolo italiano conquistato nel 2008 all’età di 15 anni.

Nel corso degli anni, ha accumulato una serie di successi, tra cui la cintura WBC Mediterraneo dei pesi medi, difesa con successo in più occasioni. Oltre ai traguardi sportivi, Morello è noto per la sua personalità carismatica e per il suo approccio filosofico alla boxe, trasformando il ring in un vero e proprio palcoscenico.

In un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato come la boxe lo abbia aiutato a superare episodi di bullismo subiti durante l’infanzia, sottolineando l’importanza di questo sport nella sua formazione personale.

La relazione tra Serena e Dario è emersa pubblicamente nel 2024, quando la cantante ha condiviso sui social una foto insieme al pugile, accompagnata dalla didascalia ironica: “Che ci fa un pugile con una cantante jazz?”. Da allora, la coppia ha condiviso diversi momenti della loro vita insieme, mostrando una complicità che unisce due discipline apparentemente distanti. La loro unione rappresenta un connubio affascinante tra arte e sport, evidenziando come la passione e la dedizione possano creare legami profondi al di là delle differenze professionali.