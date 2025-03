Chi è Cristina Bracci, mamma di Lorenzo Spolverato del Grande Fratello

Nella puntata di stasera, lunedì 10 marzo 2025, del Grande Fratello, come annunciato dal comunicato stampa ufficiale diffuso da Mediaset, “Lorenzo è in un momento di crisi profonda e questa sera la mamma tornerà in Casa per dargli forza”. Ma chi è realmente Cristina Bracci, la donna che ha cresciuto uno dei concorrenti più discussi di questa edizione? Dietro la figura materna si cela una personalità poliedrica e affascinante, la cui storia merita di essere raccontata.

Chi è Cristina Bracci, la mamma di Lorenzo Spolverato?

Cristina Bracci è una professionista del benessere con una carriera consolidata nel mondo del fitness e della nutrizione. Sul suo profilo Instagram (@bracci_cristina), che conta oltre 3200 follower, si descrive come responsabile corsi e istruttrice di fitness, tecnico nutrizionista, personal trainer che offre lezioni private e massaggiatrice.

La sua passione per l’attività fisica e la salute traspare dalle numerose foto e video che condivide, dove mostra esercizi, consigli alimentari e momenti della sua vita quotidiana. Oltre a Lorenzo, Cristina ha un’altra figlia di nome Giorgia, e vive in Lombardia. Amante degli animali e della natura, spesso pubblica immagini in compagnia del suo cane, sottolineando il suo legame con il mondo naturale.

Il sostegno a Lorenzo durante il Grande Fratello

Non è la prima volta che Cristina interviene pubblicamente per supportare il figlio durante il suo percorso nel reality. Già in precedenza, aveva preso carta e penna per scrivere una lettera a Lorenzo, in un momento in cui il giovane stava attraversando una fase difficile all’interno della casa. In quell’occasione, la lettera di Cristina era stata letta in diretta, offrendo a Lorenzo parole di conforto e incoraggiamento.

All’interno della casa, Lorenzo ha sviluppato una relazione con Shaila Gatta, ex velina di “Striscia la Notizia”. Cristina ha espresso pubblicamente la sua opinione su questo legame, mostrando approvazione e affetto nei confronti di Shaila.

In un’intervista radiofonica, ha dichiarato: “Si vede che lui è innamorato perso. L’avevo detto subito che lui era già perso per lei. Io sono contentissima. A me Shaila piace tantissimo e spero che vadano avanti una vita. Mi piace tantissimo come persona. Una vera donna, è cresciuta da sola, ha carattere, ha sensibilità. Si presta per il suo uomo. Non si fa mettere sotto i piedi che comunque è una cosa importante. Non vedo l’ora di portarmela a casa”.

Oltre a parlare della relazione del figlio, Cristina ha espresso pareri anche su altre dinamiche all’interno del Grande Fratello. In particolare, ha commentato la coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez, definendola “costruita” e priva di spontaneità. Secondo lei, manca la passione e il coinvolgimento che caratterizzano altre relazioni nate nel programma.

L’intervento di Cristina nella puntata del 10 marzo

Durante la puntata del 10 marzo, Cristina torna protagonista intervenendo in diretta per sostenere Lorenzo. Il giovane sta attraversando un momento di crisi, e la presenza della madre sarà fondamentale per ridargli forza e determinazione. Questo ennesimo gesto di affetto sottolinea il forte legame tra madre e figlio.