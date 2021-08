Dopo il brutto periodo personale, il cantante Francesco Sarcina sta per vivere uno dei momenti più importanti della sua vita poiché presto diventerà nuovamente padre per la terza volta. L’indiscrezione era arrivata dal settimanale Chi, secondo cui il leader de Le Vibrazioni diventerà nuovamente papà il prossimo ottobre.

Chi è la compagna incinta di Francesco Sarcina?

La notizia era rimasta fino a pochi giorni fa top secret. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini aveva svelato ulteriori dettagli rispetto alla vita privata di Francesco Sarcina:

La sua giovanissima compagna è giunta al settimo mese di gravidanza.

Nessuna informazione in più, però sull’identità della giovane compagna di Sarcina già padre di Nina, 6 anni, la bambina avuta da Clizia Incorvaia e Tobia, 14 anni, avuto da una precedente relazione.

Adesso però ad aggiungere ulteriori dettagli sulla misteriosa compagna presto madre ci ha pensato il portale Very Inutil People che è riuscito ad intercettare il profilo social della donna in questione. In merito si legge:

Lei è Nayra Garibo, venticinque anni e originaria del Messico. Francesco e Nayra si sarebbero conosciuti quando Sarcina, in crisi dopo aver scoperto del tradimento della Incorvaia con Riccardo Scamarcio, ha deciso di partire per un viaggio in Messico.

Al suo ritorno Sarcina avrebbe provato a recuperare la storia con Clizia ma tutto sarebbe stato vano fino allo “scandalo” legato al famoso bacio con Scamarcio. “Nayra è allora venuta in Italia ed è subito andata a convivere con Sarcina e adesso è al sesto mese di gravidanza”, scrive il portale di gossip.