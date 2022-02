Chi è Clementina Deriu, ex compagna di Alessandro Basciano? Il figlio Nicolò al Grande Fratello Vip

Questa sera una sorpresa speciale attende Alessandro Basciano. Il figlio Nicolò, avuto dalla ex compagna Clementina Deriu, stasera potrà rivedere il suo papà dopo diversi mesi di lontananza: come prenderà Basciano questo toccante incontro?

Clementina Deriu e Nicolò, ex compagna e figlio di Alessandro Basciano

In attesa di assistere ad uno dei momenti più emozionanti della puntata di oggi del Grande Fratello Vip, scopriamo qualcosa in più sul conto della ex compagna di Alessandro Basciano, Clementina Deriu.

I due sono stati una coppia per circa cinque anni. Un amore senza dubbio importante dal quale è venuto al mondo Nicolò, nato nel 2016. La storia però è stata destinata ad un epilogo ed entrambi hanno sofferto molto per la fine della relazione avvenuta poco prima della partecipazione di Basciano a Uomini e Donne.

Nel corso della trasmissione di Maria De Filippi, Basciano aveva svelato che a decidere di interrompere la storia sarebbe stata proprio Clementina che, da parte sua, non ha mai parlato della loro relazione.

Già nelle passate settimane Alessandro aveva commosso nel parlare del figlio Nicolò che con un video aveva detto al papà:

Ciao papà, ti vedo nella Casa. Speriamo che ci rimani fino a quando finisce e vinci. Ti guardiamo tutti, ci manchi tanto. Ti voglio bene, mi manchi.

Poco prima lo stesso Basciano aveva dichiarato: