Chi è Claudio Roma, ultimo concorrente Nip del Grande Fratello: in carcere per spaccio, la sua storia

Claudio Roma è il nuovo ed ultimo concorrente Nip del Grande Fratello 2023, entrato nella seconda puntata del programma e che va a completare il cast di inquilini. Il giovane ha una storia molto particolare, come anticipato dal padrone di casa Alfonso Signorini.

Chi è Claudio Roma, ultimo concorrente Nip del Grande Fratello

Claudio Roma ha 34 anni e abita in Riviera Romagnola. Si è laureato in veterinaria ma nella vita ha sempre fatto tutt’altro. Nella sua vita ha vissuto un evento traumatico del quale ha svelato:

Avevo 16-17 anni e ho preso una strada sbagliata. Quello è stato il momento più basso della mia vita. Quando vai a deludere la tua famiglia che ti dà tutto, o vai allo sbaraglio o hai la forza. Ho pagato caro, ho fatto servizi sociali e volontariato e quindi mi ha cambiato tanto.

Oggi è diventato un ‘bravo ragazzo’. E’ single e si definisce un amatore delle donne:

Non so se la donna giusta sia nata, esiste o non esiste…

Tuttavia, Claudio è pronto a buttarsi alla ricerca del vero amore. Con Signorini ha avuto modo di parlare dell’evento traumatico ma decisivo vissuto nel corso della sua giovinezza. Il gieffino ha anche ammesso di essere entrato nella brutta compagnia dopo essere stato bullizzato a scuola:

Più che bullizzato, in quell’età vuoi emergere e purtroppo la strada sbagliata è lì che ti aspetta.

E’ stato Alfonso a svelare di essere stato spacciatore e di essere stato beccato in flagranza di reato passando qualche giorno in carcere, tre mesi in casa prima di intraprendere il percorso di recupero per due anni.