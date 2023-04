Isola dei Famosi: Chi è Claudia Motta? Modella, angelo custode di Piero Chiambretti a Tiki Taka, vincitrice del titolo nazionale Miss Mondo Italia 2021 e candidata al titolo di Miss Mondo a Puerto Rico si è fatta notare subito per la sua bellezza.

Chi è Claudia Motta, Isola dei Famosi 2023: Miss Mondo Italia

Claudia è anche una ragazza molto determinata e sicura di sé. Studia Giurisprudenza, vorrebbe diventare magistrato ed è appassionata di viaggi.

Dopo aver conquistato la corona da Miss, riuscirà a conquistare anche l’Isola dei Famosi? Lo scopriremo da lunedì 17 aprile, in prima serata, su Canale 5!

Gli altri concorrenti

Isola dei Famosi 2023, concorrenti divisi in tre tribù

I nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi saranno divisi in tre tribù: donne, uomini e coppie, ecco a seguire come saranno organizzati i naufraghi in Honduras.

La tribù delle donne sarà composta da sette concorrenti: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, le modelle Pamela Camassa e Helena Prestes, l’attrice Corinne Clery, Miss Mondo Italia Claudia Motta e la cantante ed ex suora Cristina Scuccia.

La tribù degli uomini sarà composta da tre concorrenti: l’attore Christopher Leoni, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e il conduttore Marco Predolin.

La tribù delle coppie, invece, sarà composta da Alessandro Cecchi Paone e dal suo fidanzato Simone Antolini, dai conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise e dai Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci.