Chi è Clara a Sanremo 2025 con Febbre: Mare Fuori, salute mentale e Farmacia dell’Amore

Clara è pronta a calcare il palco del 75esimo Festival di Sanremo 2025 con un’energia che promette di conquistare il pubblico. La giovane cantante e attrice, che negli ultimi anni ha raggiunto un successo clamoroso, non è più la stessa di un anno fa. La sua crescita artistica e personale è evidente e si riflette nel suo nuovo brano, “Febbre”, che presenterà a Sanremo.

Clara a Sanremo 2025: ecco chi è

La cantante ha spiegato durante la conferenza stampa: “Mi sento molto cresciuta, come donna e come artista. Non sono più agitata come l’anno scorso”. L’emozione, però, rimane la stessa: “”Febbre” mi rappresenta al 100% e spero che chi la ascolterà possa ritrovarsi nel suo significato. La febbre sale e scende, proprio come le emozioni, gli alti e bassi della vita”.

Clara Soccini, meglio conosciuta semplicemente come Clara, è diventata un nome di riferimento nel panorama musicale italiano. Nata a Varese il 25 ottobre 1999, ha iniziato il suo percorso artistico sin da giovanissima, studiando canto e pianoforte. La sua carriera musicale ha preso il via nel 2020, ma è nel 2023 che ha raggiunto un traguardo importante con il successo della canzone “Origami all’alba”, che ha scalato le classifiche e ha fatto parte della colonna sonora della serie tv Mare Fuori.

Il suo percorso artistico non si è limitato alla musica. Clara ha infatti recitato nella stessa serie, interpretando il ruolo di “Crazy J”, la rapper ribelle che ha conquistato il cuore di molti spettatori.

La musica e la salute mentale: la Farmacia dell’Amore

L’iniziativa che Clara porta a Sanremo 2025 è una novità assoluta: la “Farmacia dell’Amore”, uno spazio pensato per aprire un dialogo sul benessere psicologico e mentale. In una settimana ad alta visibilità come quella del Festival, Clara vuole lanciare un messaggio forte e chiaro: la salute mentale è un tema che merita attenzione e non deve essere un tabù:

Sanremo è una grande vetrina non solo per la musica, ma anche per lanciare messaggi importanti.

Clara ha sempre avuto un rapporto complicato con il suo corpo, ma oggi è una donna che ha imparato ad amarsi. Un aspetto che l’ha resa ancora più autentica agli occhi del pubblico, soprattutto durante la sua esibizione a Sanremo nel 2024, dove ha indossato gli occhiali da vista, mostrando a tutte le ragazze che li portano che non c’è nulla di cui vergognarsi. Un gesto che, come lei stessa ha dichiarato, ha contribuito a “sdoganare” gli occhiali da vista.

Con una carriera che sta crescendo rapidamente e una consapevolezza artistica che continua a maturare, Clara rappresenta la voce di una generazione che chiede più sincerità e inclusività. Oltre al suo talento musicale e attoriale, la sua capacità di parlare apertamente di temi sensibili la rende un’icona per molti giovani.