Nato a San Paolo, Christopher Leoni è un modello brasiliano di origini italiane che partecipa come concorrente all’Isola dei Famosi 2023: scopriamo chi è.

Chi è Christopher Leoni, Isola dei Famosi 2023: Instagram e carriera

Dopo aver conosciuto il successo in passerella e aver sfilato per i brand più importanti, intraprende la carriera di attore prendendo parte a fiction di successo come L’onore e il rispetto – Parte terza, Pupetta – Il coraggio e la passione, Il peccato e la vergogna 2 e Il bello delle donne… alcuni anni dopo.

E’ appassionato di viaggi e Jiu-Jitsu.

Il suo motto nella vita? “Fai il meglio che puoi ovunque ti trovi” e quale miglior posto di Cayo Cochinos per mettere in pratica questa filosofia?

L’Isola dei Famosi lo aspetta lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5: cosa ne pensate?

Ecco il suo profilo Instagram ed alcune foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christopher Leoni 🌊📚💰 🎼🕯⚖🌴🐍🐅🦅🥋 (@worldleoni)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christopher Leoni 🌊📚💰 🎼🕯⚖🌴🐍🐅🦅🥋 (@worldleoni)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christopher Leoni 🌊📚💰 🎼🕯⚖🌴🐍🐅🦅🥋 (@worldleoni)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christopher Leoni 🌊📚💰 🎼🕯⚖🌴🐍🐅🦅🥋 (@worldleoni)

Gli altri concorrenti

Isola dei Famosi 2023, concorrenti divisi in tre tribù

I nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi saranno divisi in tre tribù: donne, uomini e coppie, ecco a seguire come saranno organizzati i naufraghi in Honduras.

La tribù delle donne sarà composta da sette concorrenti: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, le modelle Pamela Camassa e Helena Prestes, l’attrice Corinne Clery, Miss Mondo Italia Claudia Motta e la cantante ed ex suora Cristina Scuccia.

La tribù degli uomini sarà composta da tre concorrenti: l’attore Christopher Leoni, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e il conduttore Marco Predolin.

La tribù delle coppie, invece, sarà composta da Alessandro Cecchi Paone e dal suo fidanzato Simone Antolini, dai conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise e dai Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci.