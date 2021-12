Christian Selassiè è il fratello maggiore di Jessica, Lulù e Clarissa del Grande Fratello Vip. Dopo l’eliminazione della più piccola, questa sera rischiano l’eliminazione le altre due sorelle.

Chi è Christian Selassiè? Il fratello maggiore di Jessica, Lulù e Clarissa

Ma come mai si è molto parlato anche di Christian Selassiè in questi mesi? 31 anni, fisico atletico e – presumibilmente- fidanzatissimo (ma non con Giovanni Ciacci). Ed infatti, proprio l’esperto di look, aveva tirato fuori il suo identikit durante un momento di gossip ai microfoni de La Zanzara:

L’ho conosciuto e lo sposo a luglio. È uno della casa regnante. Una sera vado a cena a Roma a girare il programma e incontro questo principe che mi fa la corte. La sera prima della puntata mi dice “sei pronto a sposarmi, sei stato il primo uomo a ballare con un uomo a ballando, adesso saremo i primi uomini che si sposano in una casa reale. Ha 30 anni ed è bello dotato, non compro a scatola chiusa, ci sono già andato a letto.

Poi, raggiunto da FanPage, Ciacci ha smentito le sue stesse affermazioni:

Le voci corrono veloci, hanno detto di tutto, ma nessuno mi ha mai contattato per chiedermi se fosse vero. Christian è un ragazzo riservato e io non ho mai fatto esplicitamente il suo nome. Quello che hanno scritto è stato il frutto di voci mai verificate. Ho avuto storie con eredi di case regnanti è vero, ma non Christian Selassié, non ho mai fatto il suo nome. Tra l’altro è un ragazzo molto a modo e riservato, che non ci tiene ad apparire e ti posso dire per certo che Christian è etero sessuale e presumo che abbia una fidanzata. Stavo scrivendo “La Contessa”, un libro biografico sulla vita scandalosa di Giò Stajano, che aveva detto di aver avuto una storia con un principe ereditario dei Selassié. Una sera conosco per caso Jessica, Lulù e Clarissa, perché la mamma fa una cena meravigliosa in ristorante romano. Eravamo io, Raimondo Todaro, Giulia Salemi, la Dark Polo Gang e un giornalista di una testata importante. Ho raccontato questo aneddoto e un ufficio stampa se n’è uscito dicendo “Fidanzatevi!”, ma non c’è mai stato nulla, è stata una battuta.

Ma per quale motivo gira sui social uno scatto insieme? È lo stesso Ciacci che svela il malinteso:

Io e Christian ci siamo scattati una foto pubblicata poi nelle Instagram Stories, ma nulla di più, da allora non l’ho neanche più sentito. Ripeto, non ho mai fatto nemmeno il suo nome nelle interviste.

Quindi Christian Selassiè non è l’ex fidanzato di Giovanni Ciacci, mistero risolto.