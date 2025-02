Chi è Chiello, a Sanremo 2025 con Rose Villain: vero nome e vita privata

Il Festival di Sanremo 2025 continua a regalare emozioni e sorprese. Nella serata dedicata alle cover, il palco dell’Ariston sarà teatro di una performance che catturerà l’attenzione di pubblico e critica: Chiello e Rose Villain reinterpretano “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti.

Chi è Chiello: dalla trap alla consacrazione solista

Rocco Modello, in arte Chiello, nasce il 9 aprile 1999 a Venosa. Il suo percorso musicale inizia nel 2017 con il gruppo trap FSK Satellite, insieme a Taxi B e Sapobully. Con quest’ultimo, nel 2018, pubblica l’album “Zingaro”. L’anno successivo esce il suo primo EP da solista, “Non troverai un tesoro”, composto da cinque tracce.

Il gruppo FSK Satellite ottiene rapidamente successo, conquistando il disco di platino con l’album d’esordio “FSK Trapshit” e raggiungendo la prima posizione nella classifica FIMI/GfK con il secondo album “Padre, Figlio e Spirito”. Dopo lo scioglimento del gruppo, Chiello intraprende una carriera solista di successo. Nel 2021 collabora con artisti del calibro di Colapesce, Mace e Madame, pubblicando il suo primo album solista “Oceano Paradiso”, certificato platino.

Dopo il successo di “Oceano Paradiso”, Chiello continua a pubblicare musica di rilievo. Nel 2023 escono i singoli “Milano dannata” e “Puoi fare meglio”, seguiti dal secondo album “Mela marcia”. Tra le collaborazioni più significative, spiccano quelle con Mahmood nel brano “Paradiso” insieme a Tedua e con Mace nel pezzo “Ruggine” insieme a Coez. Altri singoli di successo includono “Limone”, “Stanza 107” e “Ho sbagliato ancora”. Recentemente, Chiello ha partecipato all’album di Guè con il brano “Non lo so”.

Vita privata: discrezione e riservatezza

Per quanto riguarda la vita privata, Chiello è noto per la sua riservatezza. In passato ha avuto una relazione con l’influencer Cristina Bertevello, terminata nel 2021. Da allora, l’artista ha mantenuto un basso profilo riguardo alle sue vicende personali, concentrandosi sulla sua carriera musicale.