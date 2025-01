Chi è Chiara, la nuova tronista di Uomini e Donne: il video di presentazione

Il dating show più seguito d’Italia, Uomini e Donne, ha un nuovo volto che promette di catturare il cuore del pubblico. Chiara, 23 anni, romana, studentessa universitaria di economia, è stata annunciata come la nuova tronista del programma. Con una presentazione carica di emozioni, diffusa sui canali social ufficiali del programma e su Witty TV, Chiara si racconta tra sogni, tradizioni di famiglia e visioni romantiche.

Chiara, la nuova tronista: un volto fresco per il Trono Classico, chi è

Il video introduttivo della nuova protagonista ha subito fatto il giro dei social. Accompagnato dalle note di Tribale di Elodie, Chiara appare in tenuta sportiva, condividendo aspetti della sua vita quotidiana e del suo passato.

“Cinque anni fa ho vinto una borsa di studio che mi ha permesso di studiare senza pesare sulla mia famiglia”, racconta. Chiara vive con i genitori, ha un fratello maggiore che considera un secondo padre e due nonne che definisce i suoi pilastri emotivi.

Il suo stile di vita semplice emerge chiaramente: “Non compro vestiti nuovi, preferisco quelli di seconda mano, ma questo non significa che non mi valorizzo. Sono fatta così, e non cambio per piacere agli altri”.

Le idee di Chiara sull’amore e sul futuro

Chiara non ha paura di mostrarsi vulnerabile. Racconta di essere una ragazza indipendente ma anche “dolce, insicura a volte, ma mai ingenua”. Per lei, l’amore è un viaggio da condividere con una persona positiva, ambiziosa e in grado di tenerla sulle spine. “Credo nel colpo di fulmine, ma sono una romantica realista. Mi piacerebbe un uomo che sappia amarmi per quella che sono”.

Con queste premesse, il pubblico non vede l’ora di scoprire il percorso di Chiara nel programma. Sarà lei a trovare l’amore sotto i riflettori?