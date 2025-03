Chi è chef Ruben Bondì: vita privata e curiosità, dalla cucina sui social al successo televisivo

Ruben Bondì, nato il 2 luglio 1997 a Roma, ha trasformato una passione per la cucina, trasmessa dalla nonna, in una carriera di successo. Specializzato nella cucina kosher e giudaico-romanesca, ha frequentato l’Istituto Alberghiero Vincenzo Gioberti e ha lavorato in ristoranti prestigiosi tra Roma e Londra.

Ruben Bondì, chi è lo chef che ha conquistato i social

Il grande salto è arrivato nel periodo del lockdown, quando ha iniziato a cucinare su un fornello da campeggio sul balcone di casa. Partito come una sfida con la sorella per ottenere più follower, Ruben ha catturato l’attenzione dei vicini e, presto, di milioni di utenti sui social media.

Oggi, le sue pagine contano milioni di follower, e la sua autenticità e simpatia lo hanno reso un punto di riferimento nel mondo della cucina online.

Dalla TV ai libri: Ruben Bondì chef e autore

Dopo l’esperienza nel programma Detto Fatto su Rai 2, Ruben Bondì ha pubblicato un libro di ricette, “Cucina con Ruben”, in cui condivide i segreti della cucina tradizionale, orientale, tripolina e gourmet.

Nel 2023 ha lanciato su Food Network il programma Cucina in balcone con Ruben, portando la sua esperienza social in TV. Tra i suoi punti di riferimento ci sono gli chef Bruno Barbieri e Alessandro Borghese.

A Sanremo 2024, Ruben Bondì ha aperto insieme al rapper Tony Effe un chiosco di street food chiamato Damme da Magnà, in riferimento al brano Damme ‘na mano con cui l’artista era in gara. L’iniziativa ha riscosso grande successo tra fan e appassionati di cucina.

Nel novembre 2024, Ruben ha ricevuto il premio di Storyteller Creator dell’anno ai TikTok Awards Italia, consolidando la sua influenza nel mondo della comunicazione digitale.

Ha inoltre preso parte alla serie Ilary, interpretando il cuoco personale di Ilary Blasi.

La vita privata

Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Al momento, si conoscono poche informazioni sulla sfera personale Ruben Bondì. È noto che negli ultimi anni si sia affermato anche come personal chef, ma non è chiaro se abbia una relazione sentimentale.

Anche per quanto riguarda la sua famiglia, non emergono dettagli: lo chef e food blogger romano mantiene un’estrema riservatezza sui suoi legami affettivi.