Tutto su Checco Zalone: l’ex moglie, le figlie, i guadagni dell’attore e regista

Checco Zalone è uno degli artisti italiani più amati e seguiti degli ultimi anni. Attore, comico, cantante e regista, ha saputo conquistare il pubblico con il suo umorismo dissacrante e una comicità capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo. In questo articolo scopriamo chi è Checco Zalone, il suo vero nome, la carriera, la vita privata e i suoi straordinari incassi al botteghino.

Checco Zalone: biografia e origini

Il vero nome di Checco Zalone è Luca Medici, nato il 3 giugno 1977 a Capurso, in provincia di Bari. Dopo il diploma al liceo scientifico, si laurea in giurisprudenza all’Università di Bari. Tuttavia, la sua passione per lo spettacolo prende presto il sopravvento.

Il nome d’arte Checco Zalone nasce da un’espressione dialettale barese: “che cozzalone!”, che significa “che zoticone”. Un nome che diventerà presto un marchio di comicità riconosciuto in tutta Italia.

Gli inizi della carriera: da Zelig al successo nazionale

La carriera artistica di Zalone comincia nei locali pugliesi, dove si esibisce come cantante durante matrimoni. Dopo alcune esperienze nel mondo del jazz, approda nel 2005 sul palco di Zelig, dove si fa notare per l’ironia pungente e le parodie dei cantanti italiani.

Nel 2006 lancia la canzone Siamo una squadra fortissimi, dedicata alla Nazionale di calcio in occasione dei Mondiali. Il brano diventa virale e conferma la sua capacità di parlare al grande pubblico in modo semplice e diretto.

Il successo al cinema: tutti i film

Checco Zalone debutta sul grande schermo nel 2009 con Cado dalle nubi, diretto da Gennaro Nunziante. È solo l’inizio di una serie di successi da record:

2011 – Che bella giornata : supera gli incassi di Avatar in Italia.

2013 – Sole a catinelle : incasso record di oltre 50 milioni di euro .

2016 – Quo vado? : supera i 60 milioni , diventando il film italiano con il maggiore incasso di sempre.

2020 – Tolo Tolo : esordio alla regia, 8,7 milioni di euro al primo giorno.

Durante la pandemia, Checco pubblica anche la canzone ironica L’immunità di gregge, che conferma il suo stile provocatorio e originale.

Teatro e TV

Nel 2022 torna sul palco con lo spettacolo teatrale Amore + IVA, che registra il tutto esaurito in numerose città italiane. Il tour si conclude all’Arena di Verona, con uno show trasmesso su Canale 5 e disponibile su Netflix dall’inizio del 2024.

Nel frattempo, partecipa anche come ospite al Festival di Sanremo, dove porta sul palco il suo mix di comicità e satira sociale.

La vita privata di Checco Zalone

Per quanto riguarda la sua sfera privata, Checco Zalone è stato legato a lungo a Mariangela Eboli, cantante conosciuta all’inizio della sua carriera. Insieme hanno avuto due figlie, Gaia (2013) e Greta (2017).

Nel luglio 2024, la separazione tra i due è stata ufficializzata. Poco dopo, anche la collaborazione professionale si è conclusa: Mariangela non è più l’amministratrice della società MLZ, legata all’artista.

Incassi e guadagni: il re del box office italiano

Con ogni nuovo film, Checco Zalone si conferma il re degli incassi del cinema italiano. Alcuni dati significativi:

Quo Vado? (2016): oltre 60 milioni di euro

Sole a catinelle (2013): oltre 50 milioni di euro

Tolo Tolo (2020): 8,7 milioni al day one

Intervistato dal Corriere della Sera, Zalone ha ironizzato sui suoi compensi:

Un film ogni due anni, il 60% se ne va in tasse. Alla fine prendo quanto un discreto calciatore di Serie A. Anzi no, quanto uno scarso.

Perché Checco Zalone piace (quasi) a tutti

Il segreto del successo di Checco Zalone sta nella sua capacità di raccontare l’Italia con leggerezza, ma senza superficialità. Con la sua comicità riesce a toccare temi sociali, politici ed economici, senza mai perdere il contatto con la realtà. È amato perché parla la lingua delle persone comuni, senza filtri e con grande intelligenza.