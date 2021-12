Soleil Sorge ha ammesso di avere una persona speciale fuori dalla Casa del GF Vip, un fidanzato di cui sarebbe innamorata e che non avrebbe nulla a che vedere con ciò che è nato nella spiatissima dimora di Cinecittà nei confronti di Alex Belli. Ma di chi si tratta? Lui sarebbe Carlo Domingo, imprenditore ben distante dalla grande macchina del gossip e dei social.

Sarebbe proprio Carlo Domingo, il presunto fidanzato di Soleil Sorge, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Tutti gli indizi finora trapelati porterebbero proprio a lui, sebbene l’influencer non abbia mai svelato pubblicamente la sua identità.

A parlare del presunto fidanzato di Soleil è stato il settimanale Chi, il quale ha fatto sapere tra le chicche di gossip:

La descrizione del settimanale sembra corrispondere a quella di Carlo Domingo, imprenditore originario di Marsala e uomo particolarmente riservato. I suoi genitori, come rivela Fanpage.it sono Giusy Parrinello ed Enzo Domingo. Quest’ultimo ha unito la passione per la moda con la tradizione sartoriale italiana e dopo aver lasciato la Sicilia oltre 20 anni fa, ha aperto a Milano la Domingo Communication, agenzia che si occupa di comunicazione per i brand del settore fashion.

Anche Carlo Domingo lavora l’agenzia di famiglia, nella quale apporta la sua visione creativa e digitale.

Parlando proprio dell’uomo di cui sarebbe innamorata, durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip Soleil Sorge ha svelato come all’inizio i due fossero semplici amici:

Qualche puntata fa, parlando ancora del fidanzato con Alfonso Signorini, Soleil Sorge ha aggiunto:

Pensavo ad un futuro stabile con lui. Ho pensato a come avrebbe reagito vedendomi con Alex Belli. Mi prendo la piena responsabilità delle mie azioni. Io so i sentimenti che provo per questa persona fuori, non so se c’è ancora, ma so di voler costruire qualcosa con lui. Per me l’amore è quello, oltre all’istinto e alle pulsioni fisiche. Da parte mia c’è ancora questo sentimento per lui. Con Alex non è questa la direzione del nostro rapporto. Lui ha già una vita fuori e io ho una vita fuori. Se le emozioni che vivo con Alex mi portassero a una direzione senza ritorno, ne prenderei atto.