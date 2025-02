Chi è Brunori SAS a Sanremo 2025 con L’Albero delle noci: vero nome e perché si chiama così

Dario Brunori, noto al grande pubblico come Brunori Sas, si prepara a calcare per la prima volta il prestigioso palco del Festival di Sanremo 2025. La 75ª edizione della kermesse musicale, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025 e condotta da Carlo Conti, vedrà il cantautore calabrese presentare il brano “L’albero delle noci”. Un titolo che già suscita curiosità e che nasconde una storia affascinante.

Ma cosa si cela dietro questo titolo enigmatico? Brunori ha rivelato che l’ispirazione per la canzone proviene da un albero di noce particolarmente significativo nella sua vita. In un’intervista, ha confessato: “Sono convinto da anni, in maniera forse bambina, che questo albero mi suggerisca le canzoni!”.

Questo albero, oltre a essere un punto di osservazione privilegiato, rappresenta per l’artista un simbolo delle radici familiari e del legame tra passato e futuro. Una fonte inesauribile di ispirazione che ha dato vita a una riflessione profonda sulla condizione umana e sull’amore familiare.

“L’albero delle noci” affronta temi universali come la memoria, l’importanza delle radici e il legame tra le generazioni. Attraverso una narrazione intima e poetica, Brunori Sas esplora le gioie e le sfide dell’essere genitori, offrendo una prospettiva personale ma al contempo universale. La canzone descrive come la nascita di un figlio possa rivoluzionare la percezione della vita, portando sia immense gioie che nuove responsabilità. Un sentimento che va accettato con il suo carico rivoluzionario: “Hai cambiato l’architettura e le proporzioni del mio cuore”.

Chi è e perché si chiama così

Dario Brunori, noto al pubblico come Brunori Sas, nasce a Cosenza e si avvicina alla musica nei primi anni 2000, fondando alcune band e collaborando come autore. Nel 2009 debutta come solista con l’album Vol. 1, che si aggiudica il prestigioso Premio Ciampi come Miglior disco d’esordio.

Negli anni successivi, il suo percorso artistico si consolida con la pubblicazione di Vol. 2 – Poveri Cristi (2011), che vede la partecipazione di Dente e Dimartino, e Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi (2014). Parallelamente, avvia la carriera di produttore discografico, lavorando con artisti come Maria Antonietta e Dimartino.

Il 2014 è un anno cruciale: partecipa per la prima volta al Concerto del Primo Maggio a Roma e viene scelto da Ligabue per aprire i concerti negli stadi di Milano (San Siro) e Roma (Olimpico). Nello stesso periodo, sperimenta il teatro con lo spettacolo Brunori Srl – una società a responsabilità limitata, un originale mix di cabaret, teatro-canzone e concerto. L’anno seguente arriva anche in televisione con il programma Una società a responsabilità limitata, un viaggio tra Roma e la Calabria in compagnia di Neri Marcorè.

Nel 2017 pubblica il quarto album A casa tutto bene, seguito dall’annuncio della conduzione di Brunori Sa, trasmesso su Rai 3.

L’8 febbraio 2019 approda al Festival di Sanremo come ospite nella serata dei duetti, esibendosi con gli Zen Circus nel brano L’amore è una dittatura. Nello stesso anno pubblica l’album Cip!, dedicato alla figlia Fiammetta, e l’EP Cheap!.

Oltre alla musica, si dedica alla composizione di colonne sonore per il cinema, firmando le musiche dei film L’ospite, Odio l’estate e Il grande giorno, questi ultimi interpretati dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Nel 2024 torna con il singolo La ghigliottina, che rinnova la collaborazione con il produttore Riccardo Sinigallia, con cui aveva già lavorato per La vita com’è. Segue il secondo singolo Il morso di Tyson, che anticipa nuove evoluzioni musicali per l’artista calabrese.

Perché un artista in gara a Sanremo 2025 porta un nome che suona come quello di un’azienda? Dietro lo pseudonimo di Brunori Sas si cela Dario Brunori, cantautore calabrese che ha scelto di adottare il nome dell’impresa di famiglia.

La Brunori Sas è infatti un’azienda specializzata nella produzione di mattoni e materiali da costruzione, nella quale lo stesso artista ha lavorato in passato. La scelta di questo nome non è casuale: rappresenta un omaggio alle sue radici, alla famiglia e al legame profondo con la sua terra. Un richiamo alla sua storia personale che si riflette nella sua musica, spesso intrisa di nostalgia e racconti di vita autentici.