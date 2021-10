Chi è Bruno? Nella Casa del Grande Fratello Vip è saltato fuori questo nome, durante il faccia a faccia in Confessionale tra Miriana Trevisan e Alfonso Signorini che ha incalzato la showgirl.

Se ho fuori una persona dalla casa? Non ho proprio idea. Su Roma ho avuto un flirt, ma è chiuso completamente. Io sono una donna single e lo dico con tutto il cuore. Non ho nessun legame. Anzi a me piacerebbe avere un legame. Datemi del tempo.

Queste le parole di Miriana in Confessionale lo scorso lunedì sera.

Poi Alfonso Signorini tira fuori un nome:

Non conosci nessun Bruno? Io mi fido di quello che dici però sappi che fuori si dice altro. Per me l’importante è che ti senti libera lì dentro. Se è come dici tu, lasciati andare.