Chi è Boss Doms, spalla storica di Achille Lauro: la vita privata

Boss Doms, al secolo Edoardo Manozzi, è molto più di un produttore discografico. Nato a Roma nel 1988, ha conquistato la scena musicale con il suo sound innovativo e un’immagine che sfida ogni convenzione. Per anni, è stato il braccio destro di Achille Lauro, ma la sua carriera è molto più sfaccettata di quanto si possa immaginare.

Boss Doms, chi è: il genio musicale dietro Achille Lauro

Fin dai suoi esordi, Boss Doms ha dimostrato una passione per la sperimentazione musicale. Dopo aver mosso i primi passi nell’hip hop, si è avvicinato alla musica elettronica, creando un mix esplosivo tra Electro House, Trap e Dubstep. Il suo primo successo arriva con il remix di Jah Army nel 2011, ma è con brani come Rolls Royce di Achille Lauro che il suo nome esplode nel panorama musicale italiano.

Nel 2020, decide di intraprendere la carriera solista, annunciando: “Credo sia giunto il momento di intraprendere il mio percorso personale”. Da quel momento, pubblica singoli e remix di successo, come I Want More e Lovelife di Benny Benassi & Jeremih.

Un’icona di stile e libertà

Boss Doms non è solo musica, ma anche immagine e provocazione. Con il suo look gender fluid, fatto di capelli colorati, trucco e smalto, ha abbattuto barriere e pregiudizi. Il suo celebre bacio con Achille Lauro sul palco di Sanremo ha fatto discutere l’Italia intera, ma lui ha sempre ribadito: “Le persone devono essere libere di amare chi vogliono”.

Luci e ombre nella vita privata

Dietro l’artista c’è un uomo che ha affrontato difficoltà economiche e sociali sin da giovane. Nel 2017, partecipa a Pechino Express con Achille Lauro, e proprio in quell’esperienza incontra Valentina Pegorer, la donna che diventerà sua moglie e madre di sua figlia, Mina. Tuttavia, nel 2024, un post di Valentina lascia intendere la fine del loro amore: “Ora siamo noi due sole”.

Cosa riserva il futuro per Boss Doms?

Dopo anni al fianco di Achille Lauro e una carriera solista in continua evoluzione, Boss Doms sembra pronto a nuove sfide. Resterà nella scena elettronica o tornerà a collaborare con grandi nomi del panorama musicale? Una cosa è certa: il suo talento continuerà a far parlare di sé.