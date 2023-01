Chi è la nuova Bonas di Avanti un altro 2023? Da stasera 9 gennaio torna Paolo Bonolis nel preserale di Canale 5 e tra le novità dell’edizione ci sarà anche una Bonas nuova di zecca. A prendere il posto di Sara Croce debutterà in questo ruolo Sophie Codegoni. Volto noto del piccolo schermo tra gli appassionati di Uomini e Donne e GF Vip, Sophie, 22 anni, è anche influencer e modella.

Sophie Codegoni torna in tv dopo l’esperienza al GF Vip e lo fa nei panni di Bonas per Avanti un altro 2023. Ex tronista di Uomini e Donne, nel settembre 2020 si fa conoscere al pubblico del dating show di Maria De Filippi, scegliendo alla fine del suo percorso il corteggiatore Matteo Ranieri.

Già all’epoca aveva intrapreso il mestiere di modella nello showroom di Chiara Ferragni a Milano. Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne salì agli onori della cronaca rosa per l’amicizia con Fabrizio Corona, per poi prenderne successivamente le distanze.

Nel 2021 è stata la volta del Grande Fratello Vip, al quale deve moltissimo. Qui è stata una delle protagoniste per sei lunghi mesi durante i quali ha trovato l’amore. Lui è l’ex volto di Uomini e Donne ed ex Vippone Alessandro Basciano, attuale suo compagno e padre della futura figlia che si chiamerà Celine.

Intervistata dal settimanale Chi, la nuova Bonas di Avanti un altro ha raccontato come la scelta sia ricaduta proprio su di lei:

Io ho fatto il provino, con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team, e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso. In primis l’ho detto ad Ale (il fidanzato Alessandro Basciano, ndr). Mi ha portato per mano dentro questo nuovo viaggio, occupandosi di me. Poi la sera, dopo l’aperitivo e dopo aver avuto la conferma da Sonia, ho chiamato mia madre al telefono e lei per poco non piangeva.