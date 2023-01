Chi è BigMama: duetto con Elodie a Sanremo 2023, cosa canteranno?

BigMama sarà tra le protagoniste della quarta serata del Festival di Sanremo 2023. La giovane rapper, infatti, duetterà con Elodie nella serata di venerdì 10 febbraio. Lo rivela in anteprima il blog televisivo DavideMaggio.it.

Elodie e BigMama: sarà questo l’imperdibile duetto che andrà in scena nella quarta serata di Sanremo 2023 dedicata alle cover anni ‘60, ‘70, ‘80, ‘90 e 2000. Ma chi è BigMama?

Simbolo del “body positive”, lo scorso anno è stata tra le protagoniste indiscusse al Concerto del Primo Maggio a Roma. Vittima dei bulli da ragazzina, l’artista sul palco della manifestazione in Piazza San Giovanni in Laterano esclamò al cospetto di 300mila persone: “Mi gridavano cicciona, ora guardate quanto sono fig*!”.

BigMama, vero nome Marianna Mammone, è nata ad Avellino nel 2000. Nel paesino d’origine, vittima di bullismo, ha scoperto la passione per l’hip hop e la scrittura, sposando la causa Lgbtq+. L’artista è dichiaratamente bisessuale.

Il palco del Primo maggio è stato il suo grande trampolino e adesso si prepara a salire sull’importante palco dell’Ariston insieme ad Elodie con la quale si renderà protagonista di un attesissimo duetto. Cosa canteranno? Ancora troppo presto per dirlo ma DavideMaggio in merito ha svelato:

Siamo in grado di anticiparvi, inoltre, che Elodie e BigMama a Sanremo canteranno un brano in inglese, ma la parte rap dell’ospite sarà in italiano.